El grupo químico alemán Stockmeier abre una factoría en Paterna tras invertir 20 millones

Stockmeier Química ha inaugurado sus nuevas instalaciones en el polígono industrial l’Andana de Paterna, un nuevo hub industrial de 28.100 m² que supone un hito estratégico para la compañía en España. El centro, que se convierte en la segunda sede de Stockmeier en el país tras Barcelona, integra oficinas comerciales, almacén logístico, planta de producción y envasado, así como laboratorios de aplicación, reforzando la presencia del grupo en el mercado nacional y en el sur de Europa.

La puesta en marcha de estas instalaciones responde a la estrategia de crecimiento del Grupo Stockmeier y consolida su apuesta por la Comunitat Valenciana como enclave industrial de referencia. “Toda inversión es una apuesta, y la apuesta de Stockmeier por Valencia ha sido importante y valiente. Con este proyecto demostramos nuestra plena confianza en la economía de esta región, en sus empresas y en su gente”, ha señalado César Villalba Nuño, director general de Stockmeier en España.

La planta incorpora además procesos altamente digitalizados, sistemas avanzados de control operativo y medidas orientadas a maximizar la seguridad y la eficiencia energética.

Crecimiento

El acto ha contado con la presencia de Juan Antonio Sagredo, alcalde de Paterna, quien ha destacado que “el hecho de que una empresa como Stockmeier siga creciendo y apueste por Paterna es algo muy importante para nosotros. Durante los últimos 10 años, hemos desarrollado una estrategia industrial muy importante y muy clara, que ha permitido, entre otras cosas, que cerca de un 25% del crecimiento proceda de estas nuevas inversiones que han llegado al municipio”. Asimismo, ha subrayado la importancia de la inversión industrial, la atracción de proyectos empresariales y el papel de la Comunitat Valenciana como territorio competitivo, algo que ha calificado como “un orgullo”.

Arthur Jaunich, César Villalba, Peter Stockmeier y Uwe Damrau / PAULA HERNANDEZ

Por su parte, Villalba ha explicado que la nueva planta fue concebida desde el inicio como una oportunidad para avanzar en sostenibilidad, digitalización y capacidad de servicio. “La Comunitat Valenciana reúne las condiciones idóneas para seguir creciendo: un tejido empresarial dinámico, una industria con proyección internacional y una ubicación estratégica. Estos factores han sido determinantes para elegir Paterna como uno de los pilares del proyecto de Stockmeier en España”, ha añadido el directivo.

Productos especiales

El centro de Paterna cuenta con 47 tanques y un volumen de almacenamiento a granel de 2.100 m³, además de seis salas de envasado y producción y una nave logística de más de 3.300 m² con capacidad para más de 3.100 palets, incluyendo zonas calefactadas y refrigeradas para productos especiales. Las instalaciones incorporan también laboratorios de control y aplicación, sistemas de automatización industrial y una infraestructura preparada para seguir ampliando capacidades productivas y de servicio en los próximos años.

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Stockmeier Química forma parte de Stockmeier Group, compañía familiar fundada en Alemania en 1920 y una de las principales redes de distribución química en Europa. Con más de 60 ubicaciones en todo el mundo, más de 2.500 empleados y un portfolio superior a 26.000 productos, el grupo se ha consolidado como un referente internacional en la producción y distribución de soluciones químicas.