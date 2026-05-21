Un total de 24 empresas valencianas superan los cien años de vida

En la Comunitat Valenciana existen 24 empresas que siguen funcionando pese a haber superado los cien años de existencia. Se trata de la cuarta autonomía con más mercantiles centenarias, ya que a Cataluña y Madrid, que suelen superarla en las estadísticas económicas, se suma en esta ocasión el País Vasco, según un informe elaborado por el portal de datos empresariales Informa D&B a partir las firmas activas censadas en su base de datos.

El escalafón está liderado por Cataluña, que tiene 107 de las 350 firmas con más de cien años que enumera este documento. Es el 30,57 % del total. Le siguen Madrid, con 70 (20 %), el País Vasco, con 32 (9,14 %), la Comunitat Valenciana (6,86 %) y Andalucía 23 (6,57 %).

Empresas

Cuatro de las 24 sociedades valencianas citadas se crearon antes del año 1900: La Unión Alcoyana, Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros, en 1877, Aznar Textil SL, en 1881, Sociedad de Fomento Agrícola Castellonense SA (Facsa), en 1888, y Aguas de Valencia SA, en 1890. Otras cuatro empresas iniciaron su actividad entre 1900 y 1909, seis en el periodo transcurrido entre 1910 y 1919 y las diez restantes de 1920 a 1923, según Informa, que no cita, aunque fue fundada en 1888, a Caixa Ontinyent.

En la última década, el panorama no ha cambiado sustancialmente, porque el infome de 2015 elaborado por esta empresa detallaba que en la Comunitat Valenciana había 19 empresas constituidas entre 1900 y 1924 y otras cuatro fundadas en el siglo XIX. Por tanto, 23, una menos que en 2026.

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Informa cita a las cuatro empresas decimonónicas, que son las mismas que las del estudio de 2015. E identifica a las restantes 10 primeras, es decir a 6 más: Nuevos Riesgos El Progreso, Junta de Aguas de Denia, Sociedad Canal de la Huerta de Alicante, Levante UD, Eventos los Casales y Casa de Reposo San Onofre. No obstante, entre las mercantiles de la Comunitat Valenciana que han superado los cien años se encuentran algunas tan emblemáticas como Almendra y Miel (productora de turrones tan conocidos como 1880), Chocolates Valor, Bodegas Vicente Gandia, Pirotecnia Ricardo Caballer, Martinavarro, Casa Carmela, Valencia CF o la Caja Rural Central, con sede en Orihuela.

Datos nacionales

Las 350 sociedades centenarias españolas representan el 0,03% del total de 1.318.587 sociedades activas censadas en la base de datos de la compañía. La directora de Estudios de Informa D&B, Nathalie Gianese, ha destacado que la cifra de 350 sociedades centenarias es "realmente significativa", subrayando que la edad media de las sociedades activas apenas alcanza los catorce años, lo que refleja lo "excepcional" de mantener la actividad durante más de un siglo, según un comunicado de esta compañía.

Sede de Caixa Ontinyent / Levante-EMV

Cerca del 12% de estas empresas se crearon en el siglo XIX, lo que suma un total de 41 sociedades. Entre las más antiguas figuran Mina Publica d'Aigues de Terrassa, activa desde 1842, y Naturgy Energy Group, fundada en 1843 como Sociedad Catalana para el Alumbrado por Gas.

Desde el primer estudio de empresas centenarias en 2015, 90 sociedades han dejado de estar activas, de las cuales 56 corresponden a cierres oficiales, incluidos 13 procesos de absorción.

Ramas de actividad

Por sectores, la industria lidera con una de cada cuatro empresas centenarias (92 en total). Le siguen construcción e inmobiliario, con 60 sociedades (17%); transportes, con 39 (11%); comercio, con 34 (10%); y energía, con 33 (9%).

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Por tamaño, las grandes empresas son las más numerosas, con 153 sociedades. Las microempresas representan el 26%, las medianas algo más del 15% y las pequeñas superan ligeramente el 14%. Cuatro de estas compañías centenarias superan los 2.000 millones de euros de facturación: Airbus Defence and Space SAU, Iberdrola SA, Nestlé España SAU y Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles SA.