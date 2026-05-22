Más de 160 empresas valencianas crean filiales en EE UU para sortear los aranceles de Trump

Más de 160 empresas valencianas, especialmente en sectores como la logística, el consumo y las nuevas tecnologías, han optado por implantarse en Estados Unidos mediante filiales propias para esquivar la creciente política arancelaria impulsada por el presidente Donald Trump y asegurar así su acceso al mayor mercado del mundo.

El fenómeno quedó sobre la mesa durante la jornada ‘Geopolítica 2026: oportunidades de inversión en Estados Unidos’, organizada en Valencia por la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros junto a IVACE+i Internacional, la consultora TABS y el despacho estadounidense Becker Law, celebrada en València esta semana.

Expertos en comercio internacional coincidieron en que el modelo tradicional de exportación está cambiando rápidamente y evoluciona hacia un esquema "glocal", es decir, operar internacionalmente, pero con implantación física en los mercados estratégicos.

La clave está en que una empresa valenciana que abre una filial en Estados Unidos pasa a ser considerada, a efectos prácticos, una empresa local. Esto le permite reducir el impacto de los aranceles, mejorar su acceso a contratos y ayudas públicas y beneficiarse de condiciones fiscales más favorables.

"Cuando una empresa abre una filial americana, se convierte en una empresa americana", según Gabriel Monzón-Cortarelli, socio director del grupo de práctica internacional de Becker Law.

Estados Unidos continúa siendo un destino prioritario para las empresas valencianas pese al endurecimiento comercial. Su economía crece un 2,4 % anual y el país mantiene un mercado de más de 330 millones de consumidores con una elevada capacidad adquisitiva.

Según los datos presentados durante el encuentro, en 2025 Estados Unidos se situó como el décimo destino de la inversión valenciana en el exterior y el segundo fuera de Europa, solo por detrás de Brasil. La inversión alcanzó los 6,2 millones de euros, lo que supone un incremento del 219 % respecto al ejercicio anterior.

Desde IVACE+i Internacional subrayan que la Comunitat Valenciana mantiene una apuesta decidida por el mercado estadounidense pese a la incertidumbre geopolítica y comercial. La responsable del área de promoción internacional, Cristina Villó, destacó que el organismo ha reforzado sus programas de apoyo con iniciativas específicas como el denominado Plan USA, destinado tanto a financiar acciones comerciales como a facilitar la implantación directa de empresas valencianas en suelo norteamericano.

La directora general de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, Isabel Giménez, incidió en los paquetes de ayudas e incentivos que ofrecen los estados a las empresas que buscar aterrizar allí, y mencionó planes que "mueven millones de dólares" y que presentan "grandes oportunidades" dentro del sector de las renovables, la logística, la defensa y la IA, entre otras.

En algunos casos, incluso se facilita suelo industrial para proyectos que puedan generar empleo y actividad económica, dijo Carmen Muñoz, vicepresidenta de Business Development de TABS Inc.

Entre los sectores valencianos con mayores oportunidades destacan la industria manufacturera, las energías limpias, las baterías, los semiconductores y las nuevas tecnologías.

También mantienen una fuerte demanda productos tradicionales de la Comunitat Valenciana como el calzado, el mueble o la cosmética.

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Los expertos consideran, además, que el impacto inicial de los aranceles ya ha sido parcialmente absorbido por buena parte de las empresas. En sectores con tasas del 10 % al 15%, aseguran que muchas compañías recuperaron estabilidad en apenas unas semanas.