Siete de cada diez empresarias y directivas valencianas trabaja en empresas lideradas por otras mujeres

La igualdad en tareas directivas muestra un panorama agridulce en los centros de trabajo de España y por extensión, en la Comunitat Valenciana. En el conjunto del Estado, se supera la media europea con un 37% de mujeres en puestos de dirección, si bien el acceso a la cima del poder -es decir, a los despachos de dirección general o presidencia- todavía sigue estancado. Las mujeres representan apenas el 18,5% de los cargos de CEO, y un 63% de las empresas sigue sin mujeres en sus comités ejecutivos. Ahora bien, hay un hecho significativo: siete de cada diez empresarias y directivas de la citada autonomía trabajan actualmente en empresas lideradas por otras féminas.

Este último dato, tal como constata un informe presentado por la Asociación de Empresarias, Directivas y Profesionales de Valencia (EVAP), pone de manifiesto "cómo el liderazgo de las mujeres no solo transforma las organizaciones, sino que también impulsa entornos donde ellas generan nuevas oportunidades para otras mujeres", explica esta entidad valenciana.

En la Comunitat Valenciana, el liderazgo femenino se concentra de forma mayoritaria en el sector servicios, con casi la mitad de las empresarias y directivas desarrollando su actividad en esta área (en particular, en actividades profesionales, científicas y técnicas). Las empresas dirigidas por mujeres tienden a contratar y ascender a más mujeres en puestos de alta dirección que aquellas dirigidas por hombres. Diversos estudios económicos y de gestión empresarial respaldan esa tendencia, conocida como el 'efecto CEO' o 'efecto líder', tal como constata un informe de Stockholm School of Economics.

Experiencias positivas

“En EVAP siempre defendemos que el liderazgo no se construye solo desde los logros profesionales, sino también desde todo lo que vivimos. Escuchar a otras mujeres compartir tanto sus experiencias positivas como las más difíciles y, aun así, conocer todo lo que han logrado, genera inspiración. Porque cuando una mujer comparte su historia, también puede impulsar la de muchas otras”, explica Marta Iranzo, presidenta de EVAP. En este sentido, pone el foco en la importancia de visibilizar a mujeres referentes y crear un espacio donde ellas mismas puedan compartir experiencias, inspirarse mutuamente y construir nuevas redes de apoyo dentro del ámbito empresarial.

Y es que hay que tener en cuenta que el 84,3 % de las mujeres con responsabilidad en la Comunitat Valenciana, ya sea como empresaria por cuenta propia o con puesto de dirección por ajena, ha tenido que emprender para liderar, mientras que el 15,7% son directivas y gerentes. Así lo constata el análisis 'Situación de las empresarias y directivas en la Comunitat Valenciana' impulsado por EVAP y realizado por GfK.

Cristina Delgado, fundadora y presidenta de Women in Retail, en un momento de su intervención. / M.A. Montesinos

Con vistas a lanzar modelos de inspiración y de apoyo mutuo entre mujeres, más de un millar de féminas se han reunido en CaixaForum València en el marco de 'Raíces & trayectorias', una iniciativa organizada por Women in Retail (WiR) junto a Diesemm e impulsada en València por EVAP, para compartir las historias personales y profesionales que hay detrás del liderazgo de las mujeres.

Empresas líderes

El encuentro de EVAP ha reunido a mujeres referentes procedentes de grandes compañías y proyectos empresariales como Áurea Benito, Corporate People Director de ISDIN; Dolores Font, fundadora de Dolores Cortés Swimwear; Sara Choví, directora de Personas y Cultura Corporativa de Choví; Cristina Aristoy, cofundadora y CEO de Singularu; Mariola Juan Fernández, Board of Directors en Vicky Foods; Ángela Pérez, Premio Jaume I al Emprendimiento; Mildred Laya, Director Executive Engagement Iberia de Salesforce; y Greta Rueda, Growth and Comms Lead de Zenithbr.

Un momento de la presentación de la jornada de EVAP, con la vicepresidenta Susana Camarero (tercero por la izquierda). / M.A. Montesinos

Según Cristina Delgado, fundadora y presidenta de Women in Retail, “con 'Raíces' queremos promover referentes para las nuevas generaciones. Mostrar que detrás de cualquier posición de liderazgo hay muchísimo compromiso, trabajo, esfuerzo, disciplina y también vulnerabilidad. Es además un homenaje a nuestro lugar de origen, a quienes fuimos antes de convertirnos en quienes somos hoy”, ha concluido.