Mercado inmobiliario
El empresario Tomás Olivo compra la histórica sede de Telefónica en la Gran Vía de Madrid
La operación, adelantada por El País, supera los 200 millones de euros y sitúa al dueño de General de Galerías Comerciales al frente de uno de los inmuebles más emblemáticos de la capital
Joaquín Vallés
El empresario cartagenero Tomás Olivo vuelve a protagonizar una operación inmobiliaria de primer nivel. General de Galerías Comerciales (GGC), sociedad controlada por el promotor, ha adquirido la histórica sede de Telefónica en el número 28 de la Gran Vía de Madrid por más de 200 millones de euros, según ha publicado El País.
El inmueble es uno de los edificios más reconocibles del centro de Madrid y durante décadas fue símbolo de la compañía de telecomunicaciones. En la actualidad alberga el Espacio Fundación Telefónica y la tienda principal de la operadora. La venta se enmarca en la estrategia de Telefónica de desprenderse de activos no estratégicos para reducir deuda y reforzar sus inversiones digitales, según el medio citado.
La operación refuerza la posición de Olivo, uno de los empresarios de la Región con mayor proyección en el sector inmobiliario nacional. A través de GGC, el promotor ha consolidado una importante cartera de activos, especialmente vinculados al ámbito comercial e inmobiliario.
Grandes limitaciones de uso por estar protegido
El futuro del edificio, sin embargo, estará condicionado por sus limitaciones urbanísticas. El inmueble cuenta con protección y sus usos actuales dificultan una transformación directa en hotel, viviendas o gran superficie comercial sin cambios normativos o acuerdos con el Ayuntamiento de Madrid. Cinco Días ya había informado semanas atrás de que esas restricciones habían reducido el interés inicial de algunos inversores.
Construido entre 1926 y 1929, el edificio de Telefónica fue uno de los primeros grandes rascacielos modernos de España y forma parte de la identidad arquitectónica de la Gran Vía madrileña. Su adquisición por parte de un empresario vinculado a la Región de Murcia convierte la operación en un movimiento de especial relevancia para el mercado inmobiliario y para la proyección empresarial murciana.
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