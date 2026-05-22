Ford muestra la primera imagen del Bronco que fabricará en la planta de Almussafes

Ford anunció, por fin, el pasado lunes el nuevo modelo que saldrá de su factoría de Almussafes. Será un multienergía, robusto y compacto, de la familia del Bronco, uno de los vehículos más significativos de la compañía del óvalo. Su salida está prevista para 2028. Entre los pocos avances que da la compañía sobre este proyecto, está la primera imagen del vehículo. Ford ha mostrado una enigmática silueta, junto a los otros cuatro nuevos modelos de turismos que lanzará hasta 2029 en Europa.

La fotografía, publicada por Ford, muestra cinco vehículos en penumbra sobre una carretera forestal al atardecer. Entre ellos destaca una silueta más cuadrada y robusta y una estética inspirada en el universo Bronco. La imagen busca transmitir el ADN aventurero y 'off-road' de una gama que se ha convertido en uno de los grandes símbolos de Ford en Estados Unidos.

El Bronco es uno de los vehículos más emblemáticos de Ford. Nacido en los años 60 como un todoterreno puro, el modelo regresó al mercado norteamericano convertido en rival directo de referencias como el Jeep Wrangler o el Land Rover Defender.

Imagen de archivo del Bronco que se fabrica actualmente. / Levante-EMV

No obstante, todo apunta a que el 'Bronco valenciano', destinado al mercado continental, tendrá un enfoque más adaptado a las exigencias europeas, con versiones electrificadas y un planteamiento más cercano al SUV que al todoterreno estadounidense. La publicación de esta primera imagen también llega en un momento de redefinición para Ford en Europa.

En Almussafes, la llegada de un modelo ligado a la familia Bronco supone una salvación a su situación actual, con la plantilla sumida en un ERTE. La planta valenciana lleva años pendiente de nuevos anuncios industriales mientras afronta ajustes de producción y expedientes de regulación temporal vinculados a la transición hacia el vehículo eléctrico.

Noticias relacionadas

La imagen difundida por la compañía se interpreta ya como el primer anticipo visual de uno de los proyectos llamados a marcar el futuro de la marca en Europa y el de la factoría valenciana.