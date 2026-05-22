El ministro Planas entrega el premio cooperativa del año a Anecoop

Anecoop ha sido reconocida con el Premio Cooperativa del Año que concede Cooperativas Agro-alimentarias de España, un galardón que ha entregado el Ministro de Agricultura, Luis Planas, y que pone en valor su sólida trayectoria en una campaña muy significativa que coincide con la celebración de su 50º Aniversario. El objetivo de estos galardones es visibilizar y reconocer las mejores prácticas del cooperativismo agroalimentario desarrolladas en el conjunto del territorio nacional y trasladar a la sociedad los valores y principios del modelo cooperativo, destacando iniciativas que contribuyen de forma directa a la sostenibilidad económica, social y territorial, así como a la innovación y la igualdad de oportunidades.

El acto de entrega de su XI edición ha tenido lugar esta coincidiendo con la celebración de la asamblea general de Cooperativas Agro-alimentarias de España. El presidente de Anecoop, Alejandro Monzón, y su director general, Joan Mir, han recogido el premio de manos del ministro y del presidente de Cooperativas Agro-alimentarias, Ángel Villafranca.