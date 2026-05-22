La nuclear de Cofrentes se sometió a 21 inspecciones en 2025 y operó "sin incidencias relevantes"

La central valenciana cerró el año 2025 con hallazgos de "muy baja importancia para la seguridad" y comunicó cinco incidentes "sin impacto" para la misma. Así lo ha puesto de manifiesto el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) en la vigésimo quinta reunión del comité local de información de la central nuclear Cofrentes, celebrada en la biblioteca municipal del ayuntamiento de dicho municipio.

Este encuentro, coordinado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD), ha permitido informar a la población y a las entidades locales sobre los aspectos más relevantes relacionados con la seguridad nuclear y la protección radiológica de la instalación durante el año 2025, según ha informado el CSN en un comunicado. El jefe de proyecto del CSN, Jorge Yagüe, ha destacado que la central operó con normalidad, sin incidencias significativas para la seguridad, por lo que no fue necesario requerir la adopción de acciones adicionales a las ya contempladas en los programas de supervisión y seguimiento del regulador.

Yagüe ha subrayado el papel del sistema integrado de supervisión dec entrales nucleares (SISC), herramienta clave para evaluar el comportamiento de la instalación a partir de inspecciones e indicadores de funcionamiento. Durante 2025 se llevaron a cabo 21 inspecciones en la central, en las que se identificaron 20 hallazgos, todos ellos clasificados como de muy baja importancia para la seguridad (categoría verde).

En relación con los sucesos notificados, el jefe de proyecto ha destacado que la central comunicó cinco incidentes durante 2025, todos ellos clasificados como nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES), sin impacto para la seguridad.

Almacén de residuos

El coordinador de Instalaciones Nucleares del CSN, Francisco Gallardo, ha sido el encargado de presentar el estado del Almacén Temporal Individualizado (ATI), la instalación destinada a albergar el combustible gastado y los residuos radiactivos para cada central nuclear según se establece en el 7.o Plan General de Residuos Radiactivos.

En el caso de Cofrentes, la central dispone actualmente de un ATI en funcionamiento desde 2021 con capacidad para 24 contenedores, de los cuales 15 se encuentran ya almacenados. Asimismo, está prevista la construcción de un nuevo ATI de mayor capacidad (ATI-100), que permitirá ampliar el almacenamiento hasta los 85 contenedores, garantizando la continuidad de la operación de la central hasta su cese previsto y el posterior vaciado de las piscinas de combustible, todo ello mediante sistemas seguros y supervisados permanentemente por el CSN.

Los ATI son instalaciones importantes para la seguridad, sometidas a un riguroso proceso de evaluación y autorización tanto de los contenedores como de la infraestructura. Se diseñan, construyen y operan para que no supongan riesgos para la salud de los trabajadores, el público y el medio ambiente.

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Comités de información

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), en el ámbito de colaboración con las instituciones del Estado, mantiene una relación periódica y constante con los ayuntamientos de las zonas de influencia de las centrales nucleares, tanto con su participación en los Comités Locales de Información, de conformidad con la normativa sobre Instalaciones Nucleares y Radiactivas, como a través de su relación con la Asociación de Municipios en Áreas con Centrales Nucleares (AMAC). El objetivo de estos comités, conforme a lo dispuesto en el artículo 20 del Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas (RINR) es informar a las distintas entidades representadas sobre el desarrollo de las actividades reguladas, así como tratar de forma conjunta las cuestiones que resulten de interés para todos.