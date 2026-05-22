Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesores ValenciaProfesores FP ValenciaPérez Llorca Huelga EducaciónValencia Basket horarioNuevos radares ValenciaConcierto Aitana Roig ArenaFestivos Comunidad Valenciana
instagramlinkedin

AGRICULTURA

La valenciana Madeinplant 'revoluciona' las frutas y hortalizas resistentes al cambio climático y las plagas

Es la primera empresa española que desafía a las grandes multinacionales de EE UU y Asia al lanzar una nueva herramienta de edición genética (NTG) ante la próxima regulación de la UE

Federico Grau Enguix, CEO y fundador de Madeinplant.

Federico Grau Enguix, CEO y fundador de Madeinplant. / Levante-EMV

José Luis Zaragozá

José Luis Zaragozá

València

La valenciana Madeinplant parece estar llamada a ocupar un papel prota­gonista en el desarrollo de las Nuevas Técnicas Genómicas (NGT, por sus siglas en inglés) para la mejora de plantas. Nacida en 2021 como una 'spin-off' y surgida de uno de los centros de investigación biotec­no­ló­gica de referencia de Es­pa­ña, el IBMCP (Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, ligado a la UPV-CSIC), acaba de presentar una nueva proteína in­dependiente a las que ofre­cen unas pocas multi­nacionales para poder editar plantas a través del llamado 'CRISPR' (Repeticiones Palindrómicas Cortas Agrupadas y Regularmente Espaciadas). Es una revolucionaria herramienta biotecnológica que funciona como unas 'tijeras moleculares'. Permite a los científicos modificar el ADN de cualquier organismo con una precisión, rapidez y asequibilidad sin precedentes, funcionando de forma similar a la función 'copiar y pegar' en un ordenador.

A través del lanzamiento de esta innovación, Madeinplant po­drá ‘democratizar’ tales líneas de investigación, ofreciendo una alternativa válida y menos costosa para los centros y empresas que pue­dan requerir de esta tecnología. De este modo, la firma valenciana pasa­rá a ser así la primera compañía española y una de las contadas empresas espe­cia­lizadas europeas e internacionales en desarrollar la herramienta clave para imple­men­tar esta prometedora tec­nología sin depender de las proteínas 'Cas' (para editar plantas) que fundamentalmente co­mer­cializa la multinacional nortea­mericana Corteva Agriscience y que conllevan el pago de considerables royalties por su uso.

Tomate, arroz, viñedo y cítricos

En ese sentido, la nueva 'Cas' presentada por Madeinplant ha demostrado su eficacia en la me­jo­ra de cultivos medi­te­rrá­neos como el tomate y el arroz y la vid y están avanzados los test para probar su utilidad en la mejora de vid y cítricos, pero no se descarta que su capacidad de ‘corte’ del ADN y para inhabilitar o activar de­termi­nados genes del genoma pueda servir para aplicar 'CRISPR' a otros organismos vivos.

Federico Grau, en el laboratorio de Madeinplant, en una imagen reciente.

Federico Grau, en el laboratorio de Madeinplant, en una imagen reciente. / Levante-EMV

La situación en la UE ya está cambiándo drásticamente con las perspectivas generadas por la pró­xima regulación comunitaria de las NGT, que podría entrar en vigor en 2028. Federico Grau, CEO de Madeinplant, explica así la coyuntura: “Con la próxima normativa se espera una eclosión europea en el uso de las NGT, en especial de la edición genética", destaca Grau.

El actual marco legal ha sido un freno, "haciendo casi inviable esta tecnología en Europa mientras en el resto del mundo ha cogido un impulso tremendo”. Sin embargo, en este ‘despertar’ se ha dado una sorpresa desagradable: “En muchos casos, los centros de investigación europeos están comprobando que la herramienta que usaron estos años para editar plantas está protegida por patentes internacionales y que, para registrar el nuevo material mejorado obtenido, deben antes asumir los derechos que les reclaman”, explica. En los últimos cinco años -al calor del éxito de estas técnicas, mucho más precisas, rápidas en la obtención de resultados y baratas que los procesos de mejora convencionales- han surgido nuevas empresas cuya base de negocio es la edición genética. La gran mayoría de estas compañías utilizan las 'Cas' convencionales y están financiadas, participadas o poseen grandes acuerdos con alguna de estas multinacionales, fundamentalmente con la propia Corteva Agriscience.

Noticias relacionadas

Laboratorio de Madeinplant, en una imagen reciente.

Laboratorio de Madeinplant, en una imagen reciente. / Levante-EMV

La tecnología CRISPR fue descubierta en 2002 por un científico español, por el catedrático del Departamento de Fisiología, Genética y Microbiología de la Universidad de Alicante, Francisco Martínez Mojica, quien también colabora en otros proyectos que asimismo se están desarrollando en esta materia con la propia Madeinplant.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sigue la última hora de huelga indefinida de los profesores en la Comunitat Valenciana
  2. Siempre te llevaremos en el corazón': Cientos de motos rugen en la Pobla del Duc para homenajear a Raúl 'Panete', el motorista fallecido en el Genovés
  3. Hasta 200 euros más al mes, menos burocracia y más aulas inclusivas: el documento sobre el que deben pronunciarse los sindicatos
  4. Educación rompe la negociación a los 12 minutos ante el rechazo unánime de los sindicatos
  5. Valldigna Verda extrae conclusiones alentadoras en el río Vaca: Elevada presencia de peces autóctonos y baja afección de especies invasoras
  6. El puente más largo del calendario en la Comunitat Valenciana: confirmados los 4 días libres
  7. La huelga del profesorado valenciano llega a 'La Revuelta' y Mercedes Milá se pone el chaleco reivindicativo
  8. Unos 500 equipos directivos presentan en Conselleria una 'caja de deficiencias' con los problemas de sus colegios e institutos

De Miki Vukovic a Pedro Martínez: Las pizarras que levantaron títulos con Valencia Basket

De Miki Vukovic a Pedro Martínez: Las pizarras que levantaron títulos con Valencia Basket

Teresa, la mujer agredida por su hijo con autismo: "Le dan el alta en el hospital y tengo pánico de llevármelo a casa"

Teresa, la mujer agredida por su hijo con autismo: "Le dan el alta en el hospital y tengo pánico de llevármelo a casa"

Cuenta atrás tras ocho años de espera para un local para mayores en Sagunt

Cuenta atrás tras ocho años de espera para un local para mayores en Sagunt

Todo listo en el Pabellón Port de Sagunt para la fase de ascenso a Asobal

Todo listo en el Pabellón Port de Sagunt para la fase de ascenso a Asobal

Un ingeniero propone una lanzadera ferroviaria para conectar Requena y València Nord en 25 minutos

Un ingeniero propone una lanzadera ferroviaria para conectar Requena y València Nord en 25 minutos

Los "últimos detalles técnicos" frenan la llegada del primer tren al puerto de Sagunt

Los "últimos detalles técnicos" frenan la llegada del primer tren al puerto de Sagunt

Se oferta casa de alquiler social en Cerdà por solo 175 euros al mes: estos son los requisitos

Se oferta casa de alquiler social en Cerdà por solo 175 euros al mes: estos son los requisitos

La escuela infantil de Anna recuperará el aula de 2 a 3 años el próximo curso

La escuela infantil de Anna recuperará el aula de 2 a 3 años el próximo curso
Tracking Pixel Contents