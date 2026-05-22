La valenciana Madeinplant 'revoluciona' las frutas y hortalizas resistentes al cambio climático y las plagas

La valenciana Madeinplant parece estar llamada a ocupar un papel prota­gonista en el desarrollo de las Nuevas Técnicas Genómicas (NGT, por sus siglas en inglés) para la mejora de plantas. Nacida en 2021 como una 'spin-off' y surgida de uno de los centros de investigación biotec­no­ló­gica de referencia de Es­pa­ña, el IBMCP (Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, ligado a la UPV-CSIC), acaba de presentar una nueva proteína in­dependiente a las que ofre­cen unas pocas multi­nacionales para poder editar plantas a través del llamado 'CRISPR' (Repeticiones Palindrómicas Cortas Agrupadas y Regularmente Espaciadas). Es una revolucionaria herramienta biotecnológica que funciona como unas 'tijeras moleculares'. Permite a los científicos modificar el ADN de cualquier organismo con una precisión, rapidez y asequibilidad sin precedentes, funcionando de forma similar a la función 'copiar y pegar' en un ordenador.

A través del lanzamiento de esta innovación, Madeinplant po­drá ‘democratizar’ tales líneas de investigación, ofreciendo una alternativa válida y menos costosa para los centros y empresas que pue­dan requerir de esta tecnología. De este modo, la firma valenciana pasa­rá a ser así la primera compañía española y una de las contadas empresas espe­cia­lizadas europeas e internacionales en desarrollar la herramienta clave para imple­men­tar esta prometedora tec­nología sin depender de las proteínas 'Cas' (para editar plantas) que fundamentalmente co­mer­cializa la multinacional nortea­mericana Corteva Agriscience y que conllevan el pago de considerables royalties por su uso.

Tomate, arroz, viñedo y cítricos

En ese sentido, la nueva 'Cas' presentada por Madeinplant ha demostrado su eficacia en la me­jo­ra de cultivos medi­te­rrá­neos como el tomate y el arroz y la vid y están avanzados los test para probar su utilidad en la mejora de vid y cítricos, pero no se descarta que su capacidad de ‘corte’ del ADN y para inhabilitar o activar de­termi­nados genes del genoma pueda servir para aplicar 'CRISPR' a otros organismos vivos.

Federico Grau, en el laboratorio de Madeinplant, en una imagen reciente. / Levante-EMV

La situación en la UE ya está cambiándo drásticamente con las perspectivas generadas por la pró­xima regulación comunitaria de las NGT, que podría entrar en vigor en 2028. Federico Grau, CEO de Madeinplant, explica así la coyuntura: “Con la próxima normativa se espera una eclosión europea en el uso de las NGT, en especial de la edición genética", destaca Grau.

El actual marco legal ha sido un freno, "haciendo casi inviable esta tecnología en Europa mientras en el resto del mundo ha cogido un impulso tremendo”. Sin embargo, en este ‘despertar’ se ha dado una sorpresa desagradable: “En muchos casos, los centros de investigación europeos están comprobando que la herramienta que usaron estos años para editar plantas está protegida por patentes internacionales y que, para registrar el nuevo material mejorado obtenido, deben antes asumir los derechos que les reclaman”, explica. En los últimos cinco años -al calor del éxito de estas técnicas, mucho más precisas, rápidas en la obtención de resultados y baratas que los procesos de mejora convencionales- han surgido nuevas empresas cuya base de negocio es la edición genética. La gran mayoría de estas compañías utilizan las 'Cas' convencionales y están financiadas, participadas o poseen grandes acuerdos con alguna de estas multinacionales, fundamentalmente con la propia Corteva Agriscience.

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Laboratorio de Madeinplant, en una imagen reciente. / Levante-EMV

La tecnología CRISPR fue descubierta en 2002 por un científico español, por el catedrático del Departamento de Fisiología, Genética y Microbiología de la Universidad de Alicante, Francisco Martínez Mojica, quien también colabora en otros proyectos que asimismo se están desarrollando en esta materia con la propia Madeinplant.