AGRICULTURA
La valenciana Madeinplant 'revoluciona' las frutas y hortalizas resistentes al cambio climático y las plagas
Es la primera empresa española que desafía a las grandes multinacionales de EE UU y Asia al lanzar una nueva herramienta de edición genética (NTG) ante la próxima regulación de la UE
La valenciana Madeinplant parece estar llamada a ocupar un papel protagonista en el desarrollo de las Nuevas Técnicas Genómicas (NGT, por sus siglas en inglés) para la mejora de plantas. Nacida en 2021 como una 'spin-off' y surgida de uno de los centros de investigación biotecnológica de referencia de España, el IBMCP (Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas, ligado a la UPV-CSIC), acaba de presentar una nueva proteína independiente a las que ofrecen unas pocas multinacionales para poder editar plantas a través del llamado 'CRISPR' (Repeticiones Palindrómicas Cortas Agrupadas y Regularmente Espaciadas). Es una revolucionaria herramienta biotecnológica que funciona como unas 'tijeras moleculares'. Permite a los científicos modificar el ADN de cualquier organismo con una precisión, rapidez y asequibilidad sin precedentes, funcionando de forma similar a la función 'copiar y pegar' en un ordenador.
A través del lanzamiento de esta innovación, Madeinplant podrá ‘democratizar’ tales líneas de investigación, ofreciendo una alternativa válida y menos costosa para los centros y empresas que puedan requerir de esta tecnología. De este modo, la firma valenciana pasará a ser así la primera compañía española y una de las contadas empresas especializadas europeas e internacionales en desarrollar la herramienta clave para implementar esta prometedora tecnología sin depender de las proteínas 'Cas' (para editar plantas) que fundamentalmente comercializa la multinacional norteamericana Corteva Agriscience y que conllevan el pago de considerables royalties por su uso.
Tomate, arroz, viñedo y cítricos
En ese sentido, la nueva 'Cas' presentada por Madeinplant ha demostrado su eficacia en la mejora de cultivos mediterráneos como el tomate y el arroz y la vid y están avanzados los test para probar su utilidad en la mejora de vid y cítricos, pero no se descarta que su capacidad de ‘corte’ del ADN y para inhabilitar o activar determinados genes del genoma pueda servir para aplicar 'CRISPR' a otros organismos vivos.
La situación en la UE ya está cambiándo drásticamente con las perspectivas generadas por la próxima regulación comunitaria de las NGT, que podría entrar en vigor en 2028. Federico Grau, CEO de Madeinplant, explica así la coyuntura: “Con la próxima normativa se espera una eclosión europea en el uso de las NGT, en especial de la edición genética", destaca Grau.
El actual marco legal ha sido un freno, "haciendo casi inviable esta tecnología en Europa mientras en el resto del mundo ha cogido un impulso tremendo”. Sin embargo, en este ‘despertar’ se ha dado una sorpresa desagradable: “En muchos casos, los centros de investigación europeos están comprobando que la herramienta que usaron estos años para editar plantas está protegida por patentes internacionales y que, para registrar el nuevo material mejorado obtenido, deben antes asumir los derechos que les reclaman”, explica. En los últimos cinco años -al calor del éxito de estas técnicas, mucho más precisas, rápidas en la obtención de resultados y baratas que los procesos de mejora convencionales- han surgido nuevas empresas cuya base de negocio es la edición genética. La gran mayoría de estas compañías utilizan las 'Cas' convencionales y están financiadas, participadas o poseen grandes acuerdos con alguna de estas multinacionales, fundamentalmente con la propia Corteva Agriscience.
La tecnología CRISPR fue descubierta en 2002 por un científico español, por el catedrático del Departamento de Fisiología, Genética y Microbiología de la Universidad de Alicante, Francisco Martínez Mojica, quien también colabora en otros proyectos que asimismo se están desarrollando en esta materia con la propia Madeinplant.
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