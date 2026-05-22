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AGRICULTURA

Zuvamesa logra 126 millones en ventas y gana 21,6 millones tras la caída de producción de Brasil

La fábrica de zumos ubicada en Parc Sagunt y participada por los grandes exportadores invierte 30 millones en modernización

Carlos Artigues, director general de Zuvamesa, en una imagen reciente.

Carlos Artigues, director general de Zuvamesa, en una imagen reciente. / Daniel Tortajada

José Luis Zaragozá

José Luis Zaragozá

València

Zumos Valencianos del Mediterráneo (Zuvamesa) logró un buen ejercicio en 2025, a pesar de la competencia exterior, sobre todo por la caída de producción de Brasil. La compañía participada por grandes empresas exportadoras de cítricos de la Comunitat Valenciana -como Fontestad, Cañamás Hermanos, Bagú, Juan Motilla y Vicente Giner, entre otras- logró una cifra de negocio de 126 millones de euros durante su última campaña (ejercicio entre el 1 de septiembre de 2024 y el 31 de agosto de 2025), lo que supone un incremento del 13% respecto a la temporada anterior. Además, en aquella temporada, la firma con fábrica en el Camp de Morvedre consiguió un beneficio neto de 21,6 millones de euros, que representa un incremento del 40 % en comparación con el ejercicio precedente.

Tal como destaca en su informe de gestión, Zuvamesa sigue con una tendencia de crecimiento de su cifra de negocio desde el ejercicio 2021/2022. "La coyuntura económica actual se ha caracterizado por tener precios altos, tanto en las materias primas, como en los productos terminados y una moderación de otros costes de producción respecto al ejercicio anterior, así como por una reducción de los tipos de interés", explica el citado informe.

Zuvamesa ha llevado a cabo importantes inversiones durante la temporada 2024/2025, que finalizarán a lo largo de esta temporada en la mejora de la eficiencia y la descarbonización (planta fotovoltaica), así como en los procesos productivos de la sociedad. El importe total de estas inversiones es de aproximadamente 30 millones de euros. En materia de investigación y desarrollo ha invertido 19,4 millones.

Planta de Zuvamesa en Parc Sagunt, en una imagen de archivo.

Planta de Zuvamesa en Parc Sagunt, en una imagen de archivo. / Daniel Tortajada

Previsiones

De cara al ejercicio 2025/2026, Zuvamesa asegura que "marcan la evolución de la economía y del sector citrícola" la crisis energética producida por diversos factores, la invasión rusa a Ucrania, el conflicto en el mar Rojo, la enfermedad del 'greening' en Brasil, lo que ha desplomado su producción de zumos, así como los fenómenos meteorológicos adversos que vienen produciéndose durante los últimos años.

Mensaje alarmistas

El sector citrícola español presentó esta pasada semana el informe 'Efectos de la (des)información en los hábitos de alimentación actuales. El caso del zumo de naranja', impulsado por el Comité de Gestión de Cítricos (CGC) y Zuvamesa, con el respaldo de la Generalitat Valenciana. La investigación analiza el impacto de la desinformación alimentaria en la percepción pública de los alimentos y los hábitos de consumo y profundiza en el "caso paradigmático" del zumo de naranja 100% exprimido. El estudio aborda cómo internet, las redes sociales, los influencers o los nuevos formatos digitales han transformado la manera en que la ciudadanía se informa sobre nutrición y salud.

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El acceso a la información se ha vuelto "más fácil que nunca" pero en el nuevo ecosistema mediático marcado por la viralidad y la simplificación, también proliferan mensajes "alarmistas, titulares sensacionalistas y contenidos que, pese a su apariencia de rigor, carecen de una base científica sólida". El informe ha contado con la participación del grupo de investigación Alimnova de la Universidad Complutense de Madrid, responsable de la revisión científica de las publicaciones analizadas, así como de los datos aportados relativos al zumo. Asimismo, también ha colaborado la consultora Zink, especializada en el análisis de tendencias y encargada de estudiar cómo se construyen actualmente las percepciones alimentarias en el ámbito digital.

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