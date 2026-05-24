Auro AI primera inteligencia artificial española que baja la factura de la luz

Auro AI, la primera comparadora de España que utiliza Inteligencia Artificial para ahorrar y maximizar el ahorro en las facturas de luz, ha alcanzado los 50.000 euros de facturación en tan solo cinco meses desde su lanzamiento. La compañía, fundada por tres emprendedores de tan solo 21 años, está comandada por Álvaro Pérez, fundador y CEO, estudiante del Grado LEINN (Liderazgo Emprendedor e Innovación), una titulación impulsada por Florida Universitària junto a Mondragon Unibertsitatea, en la que, desde el primer curso, los estudiantes crean empresas reales en equipo, trabajando con clientes y tomando decisiones en contextos de incertidumbre, según informa el centro formativo vnculado al mundo cooperativo.

El programa «propone un modelo educativo basado en la experiencia real, el trabajo en equipo, la lectura y el desarrollo personal; un grado universitario oficial donde los alumnos experimentan con clientes reales, aprenden de los errores y viajan por el mundo desarrollando proyectos».

Previsiones

Las previsiones del equipo apuntan a que Auro AI cerrará su primer ejercicio superando los 100.000 euros de facturación, duplicando así los resultados obtenidos en sus primeros cinco meses de actividad. Un crecimiento que «confirma el encaje del producto en el mercado y el potencial de un modelo que apenas acaba de empezar a desplegarse», según Florida.

Álvaro Pérez, CEO de la empresa / Levante-EMV

A esta evolución se suma el cierre reciente de una ronda de inversión de 72.000 euros, que «respalda tanto la tecnología desarrollada como la capacidad de ejecución del equipo fundador».

Auro AI es la primera comparadora del mercado español que aplica algoritmos de Inteligencia Artificial al análisis de facturas eléctricas. A diferencia de los comparadores tradicionales, que se limitan a mostrar tarifas, la tecnología de Auro AI analiza el perfil real de consumo de cada usuario para identificar la mejor tarifa disponible y maximizar el ahorro en cada hogar.

Tecnología

«Empezamos este proyecto con la convicción de que la tecnología podía cambiar de verdad la relación de los consumidores con su factura de la luz», explica Álvaro Pérez. «Haber facturado 50.000 euros en cinco meses siendo tres jóvenes de 21 años, y ver que vamos camino de superar los 100.000 euros en nuestro primer año, demuestra que había una necesidad enorme esperando una solución como la nuestra».

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Los 72.000 euros captados en la ronda de inversión se destinarán a reforzar el desarrollo tecnológico de la plataforma, ampliar el equipo y escalar la captación de usuarios en toda España. El objetivo del equipo fundador es consolidar a Auro AI «como la referencia nacional en ahorro energético inteligente y sentar las bases de una expansión más ambiciosa en los próximos ejercicios».