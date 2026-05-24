Empleo: los hombres ganan como gerentes y en la obra y las mujeres, como científicas

El mercado laboral valenciano se ha transformado considerablemente con la incorporación masiva de las mujeres al mundo del trabajo y con la terciarización de la actividad propia de una economía sustentada en los servicios y en la que la industria va cediendo terreno. Sin embargo, un análisis de la presencia de féminas y varones valencianos en las diferentes profesiones revela diferencias importantes entre ambos, el apego de cada uno de ellos a ciertos sectores y el recorrido que aún queda para la igualdad. Así, los hombres predominan entre los gerentes de empresas y como artesanos y técnicos de la industria y la construcción, mientras que las mujeres lo hacen en las actividades científicas y culturales, en las administrativas y en la hostelería.

Los últimos datos del mercado laboral publicados por el Institut Valencià d'Estadística detallan cómo se distribuyen los empleos en cada género. Así, solo un 2,8 % de las mujeres ocupadas en la autonomía trabaja en este ámbito relacionado con las empresas, mientras que en el caso de los hombres dicho porcentaje sube al 5,2 %. En técnicos y profesionales científicos e intelectuales el porcentaje en las féminas (22,8 %) es muy superior al de los hombres (14,3 %).

Oficinas

Las mujeres son más numerosas en la categoría de empleados, contables, administrativos y otros trabajadores de oficinas, con un 13,9 % de su total, frente al 5,8 % de los varones. Aún es mayor la distancia entre los trabajadores de los servicios de restauración, personales, protección y vendedores, donde, entre las féminas, llegan al 28,7 % del total y entre los hombres, al 14,7 %. Por último, se vuelven las tornas en el caso de los artesanos y trabajadores cualificados de las industrias manufactureras y la construcción, donde, entre las mujeres, llegan al 1,7 %, mientras que entre los varones alcanzan el 20,8 %.

En la Comunitat Valenciana 4.500 residentes tienen ocupaciones militares. Entre las mujeres suponen el 0,0 % y entre los hombres, el 0,3 %. El siguiente colectivo con menos empleados es el de agricultura, ganadería y pesca, con 31.000. Entre las féminas acaparan el 0,4 % y, entre los varones, el 2 %.

Trabajadores de la construcción en una imagen de archivo / Levante-EMV

El informe pone de relieve cómo en 2025 se ha agrandado la brecha de género en la tasa de empleo en la Comunitat Valenciana. Y es que este indicador en las mujeres era al cierre del pasado ejercicio del 11,5 %, mientras que en los hombres se quedaba en el 10 %. Justo un año antes, la correlación era de 10,3 % para las primeras y de 10,5 % entre los segundos.

Población ocupada

Otra de las cuestiones que analiza el Institut Valencià d'Estadística es la población ocupada según edad y sexo. En la franja de los 16 a los 24 años están trabajando el 5,7 % de las mujeres y el 6,3 % de los hombres. En la edad comprendida entre los 25 y los 34 años el porcentaje sube al 19,5 % en las féminas y al 18,9 % en los varones. Entre los 35 y los 44 años hay prácticamente igualdad en ambos sexos con un 24 %. Lo mismo sucede con la siguiente franja, la que va de 45 a 54 años, con un 29,6 % en las mujeres y un 29,1 % en los varones. Por último, por encima de los 55 años, entre las mujeres están ocupadas el 21 % y entre los hombres, el 21,7 %.

Otro dato significativo es el relacionado con la procedencia de los trabajadores. Y es que el 19,6 % de las féminas y el 21,6 % de los varones son extranjeros. Cuando se detiene en el nivel de formación, lo más destacable es que es prácticamente inexistente el porcentaje de población analfabeta: un 0,1 % entre las mujeres y un 0,2 % entre los hombres. Con educación primaria, los datos son, respectivamente, del 2,9 % y del 3,6 %. Por contra, rozando la mitad de todos los trabajadores valencianos aparece la educación superior.

Sectores

El documento analiza también cuál es la distribución de los empleados de la autonomía en función de los grandes sectores de actividad económica. Tanto entre los hombres como entre las mujeres, el mayor porcentaje corresponde a los servicios, en consonancia con un territorio en el que predominan de manera especial las actividades terciarias, sobre todo si tenemos en cuenta la gran aportación que hace el turismo a la conformación del Producto Interior Bruto (PIB).

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La gran diferencia, ya apuntada cuando se analizan las distintas profesiones, es que las féminas tienen más peso en los servicios. En ese sector trabaja el 86,1 % de ellas, frente al 63,3 % de los varones. La explicación se encuentra en que los hombres tienen una gran dedicación a la industria (ocupa al 21,5 % de este colectivo) y la construcción (12,4 %), mientras que en las mujeres los citados porcentajes son mucho más bajos. En concreto, de un 10,7 % en el sector secundario y de un 1,8 % en el que está relacionado con la edificación y las infraestructuras públicas.