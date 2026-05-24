La empresa que enseñó caligrafía y cálculo a los 'boomers' cede el testigo

“Mi mamá me mima”, "Amo a mi mamá" o "Mi papá me ama"... Es muy fácil encontrarse a un español nacido entre mediados de los sesenta y los ochenta que ha tenido que vérselas en algún momento de su infancia con los cuadernos verdes y amarillos de Rubio para mejorar caligrafía y hacer ejercicios de cálculo. Pues la conocida editorial acaba de celebrar 70 años de actividad mercantil. La empresa que ha formado a la generación de los 'boomers' pasa a manos de la tercera generación. Luis Rubio Dolz (València, 1991) es el nuevo director general de Cuadernos Rubio. Representa la tercera generación de esta saga empresarial que desde su fundación ha vendido 330 millones de ejemplares en toda España.

Su padre, Enrique Rubio Polo (València, 1959), hasta hace poco tiempo al frente de la compañía, cede el paso. El fundador de la icónica firma fue Ramón Rubio Silvestre (1924), procedente de la localidad castellonense Geldo, empleado de banca y profesor mercantil, comenzó a crear fichas de ejercicios matemáticas y caligrafía para sus alumnos de la Academia Rubio en la capital del Túria. Los libros de cuentas y balances de explotación de las empresas se escribían a mano. Descubrió que su interés era enseñar a los demás, ayudarles a crecer y a desarrollar al máximo sus capacidades. Los icónicos cuadernos se popularizaron por su método de repetición y progresión. A los 25 años creó la Academia Rubio, en Valencia, por la que pasaron miles de opositores que deseaban optar a un puesto de contable en la banca o en una empresa.

Enrique Rubio Polo y Luis Rubio Dolz, en la sede de la editorial valenciana. / Levante-EMV

El actual timonel ha estudiado Administración y Dirección de Empresas Internacional (ADE) en la Universitat de València y ha trabajado en el negocio familiar desde hace una década. Cuenta con un MBA del Instituto de Empresa (IE) y ha asumido la dirección de la editorial tras cuatro años formando parte de ella y liderando el equipo comercial. Antes de dar este paso ha estado vinculado al ámbito del gran consumo al trabajar en Procter&Gamble y Vicky Foods, en áreas de ventas y gestionando grandes cuentas de clientes de las citadas firmas como Eroski, El Corte Inglés, Gadisa o Alimerka, entre otras. Además, participó en la puesta en marcha de la textil Rubio Kids, ya liquidada hace tras no cuajar su actividad.

Luis Rubio Dolz recuerda que los principios no fueron fáciles. Al principio, Cuadernos Rubio imprimía las fichas en su propia casa para facilitar el repaso en casa, creando así la editorial Ediciones Técnicas Rubio. A pesar de una difícil introducción inicial, los cuadernos, con sus míticos colores verde para caligrafía y amarillo para cálculo, se convirtieron en un éxito rotundo, vendiendo hasta 15 millones de ejemplares al año, convirtiéndose en el método estándar para mejorar la letra y agilidad mental en toda España. Tras una crisis en los noventa, el mencionado Enrique Rubio Polo, hijo del fundador, tomó el relevo en la dirección, modernizando la editorial. Se introdujeron nuevas líneas como 'Entrena tu mente' para adultos, aplicaciones digitales y un diseño más actual, manteniendo el espíritu de la marca.

Innovación educativa

Cuadernos Rubio ha vivido una profunda evolución estratégica, apostando por la innovación educativa, la ampliación de su público objetivo más allá del entorno infantil tradicional y la adaptación del producto a nuevos formatos y necesidades de aprendizaje, sin perder la esencia del método que ha definido a la marca desde sus inicios.

Los cuadernos Rubio han mejorado la caligrafía a miles de generaciones de estudiantes españoles. / Levante-EMV

Cálculo y caligrafía

Al nuevo dirigente empresarial no le falta nostalgia del cálculo y la caligrafía. “Escribir a mano es un placer”, explica el actual máximo ejecutivo de una compañía que, por supuesto, tienen preparados en casa varios cuadernos para enseñar a colorear a su hijo de dos años.

Ejemplares de Cuadernos Rubio, en una imagen reciente. / Levante-EMV

Aficionado al surf, windsurf y la bicicleta de montaña, el máximo responsable de Cuadernos Rubio se propone surfear los momentos difíciles en la gestión de la empresa familiar, cuya facturación es algo superior a los 3 millones de euros, con una plantilla de 23 trabajadores, una tienda propia en una céntrica calle de València (en cuyo interior abrirá la citada Academia Rubio) y una planta de impresión en Paterna. “Además de su actividad formativa, la Academia incorporará una zona de lectura abierta para niños, disponible cuando no se estén impartiendo talleres, con el objetivo de generar un entorno flexible en el que el aprendizaje no esté limitado a la programación formal, sino que pueda desarrollarse de forma natural, creativa y continua”, explica el dirigente de la compañía.

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A lo largo de estas siete décadas la editorial ha evolucionado desde sus primeros cuadernos de caligrafía y operaciones hasta conseguir un catálogo amplio que integra nuevas metodologías de aprendizaje y distintas etapas educativas, “manteniendo siempre la esencia de su método original basado en la práctica progresiva y la comprensión”, agrega Luis Rubio. Consciente que "de la marca no solo se vive", el dirigente de la icónica editorial sostiene que hay que seguir haciendo fácil lo difícil y prepara la expansión hacia el mercado norteamericano.