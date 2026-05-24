El nuevo aguacate más productivo y resistente al cambio climático que revolucionará el sector

El aguacate ha dejado de ser un cultivo emergente para consolidarse como una alternativa agrícola en el campo de la Comunitat Valenciana. En menos de una década, la superficie dedicada a este fruto se ha multiplicado por diez, al pasar de las 400 hectáreas contabilizadas en 2017 a las 4.000 hectáreas actuales. Esta cifra representa ya el 15,4% de la superficie nacional y sitúa a la citada autonomía entre los principales territorios productores de aguacate de España. Por eso, el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA), a través de la unidad de hortofruticultura del Centro de Citricultura y Mejora Vegetal, toma cartas en el asunto y trabaja en la obtención de nuevas variedades de aguacate mediante un programa de mejora genética basado en cruzamientos dirigidos. La investigación tiene como objetivo acompañar el rápido crecimiento de este cultivo en la Comunitat y dar respuesta a sus principales retos productivos.

Andalucía concentra aproximadamente el 75 % de la superficie nacional de cultivo. La producción se localiza principalmente en la costa mediterránea, destacando la comarca de La Axarquía en Málaga y la costa Tropical en Granada. La Comunitat Valenciana es la segunda gran autonomía en expansión. El cultivo ha ganado mucho terreno, especialmente en la provincia de Alicante (zona de Callosa d'en Sarrià) y, más recientemente, en Castellón y Valencia.

Andalucía concentra aproximadamente el 75 % de la superficie nacional de cultivo

Según destacan los investigadores del IVIA, el programa de mejora genética persigue ampliar la variabilidad disponible, un elemento clave para seleccionar variedades más productivas, más resistentes y mejor adaptadas a retos como el cambio climático, la presión de plagas y la aparición de nuevas enfermedades. La investigación se enmarca en el proyecto AgroAlimVal, financiado por la Unión Europea a través del Programa FEDER 2021-2027. Esta iniciativa busca impulsar soluciones innovadoras y sostenibles para relanzar los pilares del sector agroalimentario valenciano: cítricos, frutales, hortalizas, arroz y alimentos de origen animal.

Explotación de aguacate en Castellló, en una imagen de archivo. / GABRIEL UTIEL BLANCO

El trabajo está liderado por la doctora Elena Zuriaga e incorpora también a Ander Aguado, doctorando del programa 'Marisa Badenes', y a Julio Climent, Ingeniero Técnico del Servicio de Transferencia de Tecnología de Moncada.

Limitaciones biológicas

Según los investigadores, "el culitivo del aguacate presenta importantes limitaciones biológicas que condicionan tanto su producción como su mejora genética. A pesar de producir numerosas flores, solo una pequeña proporción llega a convertirse en fruto debido a su compleja biología floral. Los largos ciclos de cultivo, similares a los de otros frutales -destacan los técnicos del IVIA- dificultan la obtención de resultados rápidos y obligan a planificar la investigación con un horizonte temporal amplio".

Nueva varidad de aguacate del IVIA, en una imagen reciente. / Levante-EMV

Para abordar estas limitaciones, el equipo del IVIA mantiene contacto científico con el Instituto de Hortofruticultura Subtropical y Mediterránea La Mayora (IHSM) de Málaga, un referente internacional en el conocimiento de la biología floral del aguacate. Los investigadores están generando nuevas poblaciones segregantes a partir del cruce de progenitores genéticamente distintos. Estos cruzamientos dirigidos entre genotipos seleccionados de aguacate buscan combinar sus mejores características y ofrecer material vegetal sobre el que aplicar procesos de selección en las fases posteriores del programa.

Variación genética

Estas poblaciones permiten estudiar la variación genética y relacionarla con características observables del cultivo. Facilitan así la identificación de marcadores moleculares, señales en el ADN asociadas a rasgos de interés agronómico, y en algunos casos de los genes responsables de los mismos. A más largo plazo, estos avances podrían favorecer la aplicación de nuevas herramientas biotecnológicas, como la edición genética, cuyo desarrollo en aguacate sigue condicionado por limitaciones técnicas como la dificultad del cultivo 'in vitro'.

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El trabajo del IVIA se integra en el Plan integral de I+D sobre el cultivo del aguacate impulsado por la Conselleria de Agricultura. Este plan abarca desde la optimización del riego y la fertilización hasta la mejora de variedades y la incorporación de tecnología avanzada para la digitalización del cultivo. Su objetivo es consolidar a la Comunitat Valenciana como uno de los principales referentes en la producción nacional de aguacate.