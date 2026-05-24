Levante-EMV aborda los desafíos de la empresa familiar valenciana

La empresa familiar volverá a situarse esta semana en el centro del debate económico valenciano. Levante-EMV celebrará este martes, 26 de mayo, el Foro Empresa Familiar 2026, un encuentro que reunirá en València a empresarios, directivos y expertos para analizar los principales desafíos a los que se enfrenta un modelo empresarial que constituye uno de los pilares de la economía autonómica.

El foro, impulsado por Cajamar y Grupo La Plana, y con la colaboración de Badenes Logistics, Teika y Vito, tendrá lugar en la sede de la Denominación de Origen Valencia, en la calle Quart, y pondrá sobre la mesa cuestiones como el relevo generacional, la profesionalización de la gestión, la atracción de talento o la adaptación de las compañías familiares a un entorno económico cada vez más exigente.

La relevancia de estas empresas en la Comunitat Valenciana explica el interés creciente por abordar sus retos de futuro. Según datos de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), en el territorio autonómico existen 132.032 empresas familiares, vinculadas a más de 755.000 empleos. Informes recientes del Observatorio GECE/Ivie elevan además hasta el 87,4 % el peso de este tipo de compañías sobre el total del tejido empresarial valenciano.

La dimensión de la empresa familiar también resulta decisiva a escala nacional. En España representa alrededor de 1,1 millones de compañías, el 89 % del total empresarial, genera el 67 % del empleo privado y aporta más del 57 % del PIB del sector privado. Más allá de las cifras, se trata de empresas con un fuerte arraigo territorial y una visión de largo plazo que ha permitido sostener actividad y empleo incluso en escenarios de incertidumbre.

El encuentro arrancará a las 9.30 horas con la recepción de asistentes y las acreditaciones. A continuación, el director de Levante-EMV, Joan-Carles Martí, abrirá la jornada junto al director territorial de Cajamar, Jesús García. La bienvenida institucional correrá también a cargo de la presidenta del Instituto Valenciano para el Estudio de la Empresa Familiar (Ivefa), Emi Boix.

Uno de los ejes centrales del foro será la mesa redonda dedicada a los retos de la empresa familiar. En ella se analizará el papel de estas compañías dentro del tejido económico valenciano y se abordarán cuestiones vinculadas al relevo generacional y la continuidad empresarial. La sucesión sigue siendo, de hecho, uno de los momentos más delicados para muchas firmas familiares, especialmente en un contexto marcado por la transformación digital, la internacionalización y los nuevos hábitos de consumo.

El debate pondrá también el foco en el denominado ‘gap’ generacional y en la necesidad de adaptar las organizaciones a nuevas formas de relación con clientes y trabajadores. Las empresas familiares afrontan hoy el desafío de incorporar nuevas generaciones a la dirección sin perder la cultura empresarial que ha definido históricamente su identidad.

La mesa contará con la participación de perfiles ligados a experiencias empresariales consolidadas. Intervendrán Berti Barber, directora de marketing y cofundadora de Teika; Susana Piquer, directora de la oficina de familia de Grupo La Plana; y Francisco Segura, presidente de AVIA.

Tras una pausa, el foro continuará con un diálogo centrado en la gestión del talento dentro de la empresa familiar. La sesión abordará cómo atraer perfiles cualificados en un mercado laboral cada vez más competitivo sin renunciar a los valores propios de este modelo empresarial.

La profesionalización de la gestión, la convivencia entre cercanía y rigor empresarial o la capacidad para mantener la cultura corporativa en procesos de crecimiento serán algunos de los asuntos que centrarán el intercambio de ideas. También se debatirá sobre las dificultades para encontrar mano de obra especializada, los problemas de formación o el absentismo, factores que preocupan de forma creciente al tejido empresarial.

En esta segunda parte del encuentro participarán Javier Quilis, CEO de Inelcom, y Alejandro Escribá-Esteve, investigador de la Cátedra de Empresa Familiar de la Universitat de València, quienes aportarán tanto la experiencia empresarial como la visión académica sobre la evolución de este tipo de compañías.

Noticias relacionadas

El foro concluirá con un espacio de networking y café de cierre concebido para favorecer el intercambio de experiencias entre empresarios, directivos y representantes institucionales. La cita aspira así a convertirse en un punto de encuentro para reflexionar sobre el futuro de un modelo empresarial decisivo para la economía valenciana y española.