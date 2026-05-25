Boluda pone sus remolcadores rumbo a África tras el bloqueo en Ormuz

África es otro continente que forma parte del plan de expansión de los negocios de Boluda Corporación Marítima. La empresa del naviero valenciano Vicente Boluda Fos pone rumbo al continente africano, tras crecer también en Europa y Asia. Con el cierre del estrecho de Ormuz por el conflicto bélico en Irán y, en mayor medida, del mar Rojo, la fachada occidental africana se está convirtiendo en un paso esencial para los tráficos marítimos de mercancías entre Asia y Europa que bordean el cabo de Buena Esperanza (Sudáfrica). Y eso se nota en los movimientos que adoptan las navieras con actividad en estos recintos portuarios.

Boluda Towage -su división de remolcadores- sigue incrementando la capacidad de remolque con la incorporación de nuevas unidades en diversos puertos en los que tiene actividad. La filial de servicios de remolque portuario de la compañía ha incorporado dos nuevos buques para cubrir operativa en el puerto de Abidjan (Costa de Marfil). Con la incorporación de los buques VB Kudu y el VB Nyala la flota de remolcadores de Boluda Towage en el país asciende a 14 unidades.

Su red de negocios se centra principalmente en la costa occidental africana, el golfo de Guinea y la región del Mediterráneo. Boluda Towage (remolque y salvamento) es su negocio más potente en dichos territorios. Y cuenta con filiales y operaciones destacadas en Togo (Lomé), Senegal y Mauritania.

Entre las compras recientes, Boluda Towage adquirió la flota de remolcadores del gigante naval asiático Seatrium de Singapur, sumando 17 barcos remolcadores a su negocio en una operación valorada en 70 millones de euros. Esta compra consolida la expansión del grupo marítimo valenciano en el sudeste asiático y la gestión del remolque en sus astilleros.

Alianza para crecer

La alianza entre Boluda y Mediterránea Shipping Company (MSC), líder mundial del transporte marítimo de contenedores, con terminal propia en Valenciaport y próximo gestor de la futura terminal norte (en fase de construcción)- ha permitido unir sus negocios de remolcadores y ha creado una nueva empresa conjunta. La naviera suiza aportó su filial italiana MedTug al proyecto común. Ambos grupos son accionistas, aunque Boluda tendrá el 50,5% de las acciones y MSC el restante.

La nueva empresa reúne más de 850 remolcadores que operan en casi 200 puertos de Europa, Asia, América y África, una dimensión sin precedentes en el sector. Además, Boluda Towage ya tiene planes de expansión a corto plazo, este mismo año invertirán 600 millones de euros: 200 millones para modernizar la flota y unos 400 millones para adquirir nuevas compañías.

Tras la integración, Boluda Towage alcanzará una facturación anual estimada de 1.200 millones de euros. Para MSC, esta operación también supone avanzar en su estrategia de diversificar su actividad más allá del transporte de mercancías y cruceros, ampliando su presencia en servicios portuarios.

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Costa occidental

La actividad de las navieras de Boluda, a través de Boluda Lines, también aumenta entre la península Ibérica y Canarias con la costa occidental de África. Transportan mercancía general, contenedores y carga de proyecto hacia países como Mauritania, Senegal, Costa de Marfil, Cabo Verde y Gambia, conectándolos también con el norte de Europa. En el negocio de concesiones portuarias, Boluda tiene una alianza estratégica con el operador marroquí Marsa Maroc, que adquirió una participación del 45% en la filial Boluda Maritime Terminals para potenciar el comercio entre ambos continentes.