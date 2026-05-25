Cristóbal Molina (Trablisa): «La Comunitat Valenciana se ha convertido en un entorno logístico estratégico»

Cuando se habla de Trablisa, mucha gente piensa únicamente en vigilancia privada. ¿Qué otros servicios y áreas de negocio ofrece actualmente la compañía?

Hoy Trablisa es una compañía que ofrece soluciones integrales de seguridad. En estos 50 años hemos evolucionado desde el transporte de fondos y la vigilancia hacia un modelo donde combinamos personas, tecnología de vanguardia y capacidad operativa para responder a necesidades muy diversas.

Actualmente ofrecemos servicios de vigilancia presencial, seguridad electrónica, videovigilancia inteligente, sistemas de control de accesos, alarmas, protección contra incendios, centros de control y transporte y custodia de fondos y valores, entre otros. En sectores como transporte y logística trabajamos además con soluciones específicas dirigidas a proteger activos, infraestructuras y procesos críticos, garantizando que la cadena de suministro opere con seguridad y continuidad.

Desde su fundación, la compañía ha crecido mucho y a pesar de ello mantiene un carácter familiar. ¿Cómo se conserva esa identidad en una empresa con miles de empleados y presencia internacional?

Trablisa nació en Palma en 1975 como una empresa familiar y, aunque hoy contamos con más de 12.000 profesionales y tenemos presencia internacional, seguimos manteniendo esa esencia. Para nosotros, conservar ese carácter no tiene tanto que ver con el tamaño, sino con la manera de trabajar. Apostamos por relaciones a largo plazo, cercanía con nuestros clientes y una cultura en la que las personas continúan siendo fundamentales. Creemos que esa combinación entre crecimiento, profesionalización y cercanía ha sido una de las claves que nos ha permitido evolucionar sin perder nuestra identidad.

Después de 50 años de trayectoria, ¿qué retos de futuro se marca la empresa y hacia dónde cree que evolucionará el sector de la seguridad en la próxima década?

La seguridad está evolucionando rápidamente y cada vez tiene un componente más tecnológico y predictivo. El gran reto ya no es únicamente responder ante una incidencia, sino anticiparse a ella. La Inteligencia Artificial, la automatización, el análisis de datos y los sistemas inteligentes tienen un papel cada vez más importante. En sectores como transporte y logística esta evolución es especialmente visible, porque hablamos de cadenas de suministro complejas que necesitan operar prácticamente en tiempo real. Nuestro objetivo es continuar creciendo en soluciones avanzadas sin dejar de estar cerca del cliente y entender realmente sus necesidades.

Trablisa mantiene una presencia destacada en la Comunitat Valenciana. ¿Qué peso tiene este territorio dentro de la estrategia y actividad del grupo?

La Comunitat Valenciana es un territorio muy importante por su dinamismo económico y por el peso que tienen sectores estratégicos como el turismo, la industria, la logística o las infraestructuras de transporte. Además, su capacidad logística y su conectividad la convierten en un entorno especialmente interesante para una compañía como la nuestra, que trabaja en entornos operativos complejos y con necesidades de seguridad cada vez más especializadas.

Cristóbal Molina, director comercial de la delegación de Trablisa en la Comunidad Valenciana. / ED

¿En qué áreas o sectores concentra actualmente más actividad la compañía en la Comunitat Valenciana?

Nuestra actividad es muy diversa, pero actualmente tenemos una presencia importante en infraestructuras, instalaciones estratégicas, servicios, transporte y entornos vinculados a la actividad logística. Precisamente en este último ámbito estamos observando una demanda creciente de soluciones integrales que permitan proteger instalaciones y activos, pero también optimizar procesos y mejorar la capacidad de respuesta ante posibles riesgos.

La Comunitat Valenciana cuenta con grandes infraestructuras logísticas, turísticas y aeroportuarias. ¿Qué oportunidades ofrece este entorno para una empresa como Trablisa?

La Comunitat Valenciana reúne un ecosistema muy interesante por la presencia de plataformas logísticas, actividad aeroportuaria –me gustaría remarcar que somos la empresa responsable de la gestión de la seguridad en el aeropuerto de València–, conectividad y una fuerte actividad empresarial. Todo ello genera necesidades de seguridad cada vez más avanzadas. Hoy las empresas buscan proteger instalaciones, pero también asegurar la continuidad de sus operaciones, reducir riesgos y responder a nuevos desafíos asociados a la digitalización y la transformación tecnológica.

El gran reto de la seguridad logística ya no es únicamente responder ante una incidencia, sino anticiparse a ella Cristóbal Molina — Director comercial de la delegación de Trablisa en la Comunitat Valenciana

¿Cómo ha evolucionado la presencia de la compañía en la Comunitat Valenciana en los últimos años y qué perspectivas de crecimiento manejan?

Nuestra presencia ha evolucionado ampliando capacidades y reforzando servicios de mayor valor añadido, especialmente aquellos vinculados a soluciones tecnológicas y especializadas. Las perspectivas son positivas porque existe una demanda creciente de modelos de seguridad más integrados y adaptados a entornos cada vez más complejos y conectados.

¿Tienen previstos nuevos proyectos, inversiones o ampliaciones de servicios en la Comunitat Valenciana a corto o medio plazo?

Nuestra intención es seguir reforzando nuestras capacidades tecnológicas y continuar creciendo en sectores estratégicos como el transporte y la logística. Queremos seguir desarrollando soluciones adaptadas a los desafíos actuales del mercado y consolidarnos como un aliado capaz de acompañar a empresas e infraestructuras en entornos que evolucionan cada vez más rápido.