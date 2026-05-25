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Europea presentará nuevas formas de optimizar la operativa logística en Intralogistics 2026

Europea de Carretillas

Europea de Carretillas / Felguera Ballester

Eduardo Enric

En Intralogistics 2026, Europea refuerza su posicionamiento como partner integral del sector logístico con una propuesta centrada en la eficiencia, la innovación y la flexibilidad operativa.

Gama BYD Serie i: tecnología y eficiencia para el almacén moderno

Uno de los grandes atractivos del stand será la presentación de varios modelos de la nueva Serie i de BYD, diseñada para responder a las exigencias actuales de la intralogística.

Entre sus principales mejoras destacan:

  • Nueva garantía de batería de hasta 8 años o 15.000 horas.
  • Sistema de ahorro energético con modo reposo automático.
  • Mayor maniobrabilidad gracias a un ángulo de giro optimizado.
  • Nuevo display con más parámetros operativos.
  • Mejora en visibilidad con nuevos mástiles.
  • Nuevos motores de tracción más silenciosos y eficientes.

Una gama pensada para aumentar la productividad sin renunciar a la sostenibilidad.

Modelos de la nueva Serie i de BYD.

Modelos de la nueva Serie i de BYD. / Felguera Ballester

Gama MB Forklift: respuesta a cualquier necesidad intralogística

Europea contará con una amplia representación de equipos de MB Forklift, cubriendo desde operaciones básicas hasta aplicaciones más específicas.

Los visitantes podrán comparar soluciones, analizar configuraciones y encontrar el equipo más adecuado para su operativa, con un enfoque totalmente personalizado.

Alquiler de plataformas desde 1 día

Europea también pondrá en valor su servicio de alquiler de plataformas elevadoras desde 1 día, ideal para empresas que necesitan:

  • Respuesta rápida ante picos de trabajo.
  • Flexibilidad sin inversión en activos.
  • Optimización de costes operativos.
Europea también pondrá en valor su servicio de alquiler de plataformas elevadoras desde 1 día.

Europea también pondrá en valor su servicio de alquiler de plataformas elevadoras desde 1 día. / Felguera Ballester

Zona demo con Combilift

En la zona demo, Europea mostrará en acción dos equipos de Combilift:

  • Aisle Master: solución para pasillos estrechos que maximiza la capacidad de almacenaje.
  • CBE: carretilla multidireccional eléctrica ideal para cargas largas.
  • Apilador CS: apilador contrapesado ideal para pasillos estrechos gracias a su timón multiposición patentado, proporcionando una visibilidad total de la carga y las horquillas.

Una oportunidad para comprobar en directo su rendimiento y versatilidad en entornos reales.

Un partner integral para la intralogística

Con esta propuesta, Europea consolida su papel como proveedor global, combinando maquinaria de primeras marcas, asesoramiento especializado y servicios flexibles.

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