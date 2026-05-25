Europea presentará nuevas formas de optimizar la operativa logística en Intralogistics 2026

En Intralogistics 2026, Europea refuerza su posicionamiento como partner integral del sector logístico con una propuesta centrada en la eficiencia, la innovación y la flexibilidad operativa.

Gama BYD Serie i: tecnología y eficiencia para el almacén moderno

Uno de los grandes atractivos del stand será la presentación de varios modelos de la nueva Serie i de BYD, diseñada para responder a las exigencias actuales de la intralogística.

Entre sus principales mejoras destacan:

Nueva garantía de batería de hasta 8 años o 15.000 horas.

Sistema de ahorro energético con modo reposo automático.

Mayor maniobrabilidad gracias a un ángulo de giro optimizado.

Nuevo display con más parámetros operativos.

Mejora en visibilidad con nuevos mástiles.

Nuevos motores de tracción más silenciosos y eficientes.

Una gama pensada para aumentar la productividad sin renunciar a la sostenibilidad.

Modelos de la nueva Serie i de BYD. / Felguera Ballester

Gama MB Forklift: respuesta a cualquier necesidad intralogística

Europea contará con una amplia representación de equipos de MB Forklift, cubriendo desde operaciones básicas hasta aplicaciones más específicas.

Los visitantes podrán comparar soluciones, analizar configuraciones y encontrar el equipo más adecuado para su operativa, con un enfoque totalmente personalizado.

Alquiler de plataformas desde 1 día

Europea también pondrá en valor su servicio de alquiler de plataformas elevadoras desde 1 día, ideal para empresas que necesitan:

Respuesta rápida ante picos de trabajo.

Flexibilidad sin inversión en activos.

Optimización de costes operativos.

Europea también pondrá en valor su servicio de alquiler de plataformas elevadoras desde 1 día. / Felguera Ballester

Zona demo con Combilift

En la zona demo, Europea mostrará en acción dos equipos de Combilift:

Aisle Master : solución para pasillos estrechos que maximiza la capacidad de almacenaje.

: solución para pasillos estrechos que maximiza la capacidad de almacenaje. CBE : carretilla multidireccional eléctrica ideal para cargas largas.

: carretilla multidireccional eléctrica ideal para cargas largas. Apilador CS: apilador contrapesado ideal para pasillos estrechos gracias a su timón multiposición patentado, proporcionando una visibilidad total de la carga y las horquillas.

Una oportunidad para comprobar en directo su rendimiento y versatilidad en entornos reales.

Un partner integral para la intralogística

Con esta propuesta, Europea consolida su papel como proveedor global, combinando maquinaria de primeras marcas, asesoramiento especializado y servicios flexibles.