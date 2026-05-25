Nuevo colapso en las ITV de Valencia: algunas no tienen cita ni en agosto

Los conductores valencianos se preparan para sus vacaciones de verano. En un periodo en el que se esperan millones de desplazamientos por las carreteras de toda España, es fundamental poner el vehículo a punto. Y para ello hay que ser previsor. Los valencianos que tengan intención de viajar en coche este mes de julio y estén pendientes todavía de pasar la inspección técnica de su coche, la ITV, puede que ya lleguen tarde, pues ya hay un nuevo colapso en las estaciones de la provincia de Valencia.

Basta con entrar en la web de Sitval para comprobar un panorama teñido de rojo, un color que marca la disponibilidad de cita previa para la ITV. De las 13 estaciones en funcionamiento, 10 de ellas no tienen disponibilidad hasta, por lo menos, 45 días. Para la mayoría hay que esperar hasta después del 20 de julio para encontrar un hueco libre. Otras, como Llíria o Sagunt, no tenían en el momento de esta consulta disponibilidad ni en el mes de agosto, mientras que el resto solo tenía activa la agenda hasta julio.

Los conductores agurdan su turno en la ITV, este lunes. / Miguel Ángel Montesinos

Aunque la disponibilidad de cita previa ITV va cambiando, ya que hay fechas y horas que se liberan de un momento para otro, el panorama general es de congestión. Alzira, Gandia, Riba-roja de Túria, San Antonio de Benagéber, Campanar, Xàtiva, Catarroja, Llíria, Ontinyent o Sagunt eran las estaciones que más demora presentaban, con los ‘semáforos’ en rojo.

La OPE estará completada en julio

Mientras los colapsos en la ITV continúan y se hacen más acusados en fechas próximas a las vacaciones y a los periodos de desplazamientos por carretera, la Conselleria de Industria publicó el pasado mes de marzo una Oferta Pública de Empleo (OPE), para incorporar 73 nuevas plazas. Este lunes se ha constituido el tribunal del proceso.

Según han confirmado a Levante-EMV fuentes de la conselleria, la intención es que la OPE esté completada el próximo mes de julio. Una vez finalizado el proceso, quienes hayan superado la prueba se incorporarán "inmediatamente" a las estaciones en funcionamiento.

Entrada y salida contínua de coches en la ITV de Vara de Quart de Valencia. / Miguel Ángel Montesinos

Además, Industria también informó hace dos meses de que esas nuevas plazas permitirían la puesta en marcha de tres estaciones más en la Comunitat Valenciana, ubicadas en Onda, Segorbe y Torrent, que se sumarán a las 27 ya existentes entre fijas y móviles.

Nuevas estaciones, "en breve"

En cuanto a los plazos para la puesta en marcha de estos nuevos puestos, desde Industria aseguran que estarán en funcionamiento “en breve”, aunque sin concretar una fecha determinada. Al respecto, adelantan que ya han comenzado las pruebas para la estación de ITV de Onda y que la siguiente en la lista será la de Segorbe. Torrent, parece, tendrá que esperar.

Industria ha definido una estructura profesional adaptada a la capacidad de inspección de cada centro. Las estaciones de Onda y Segorbe funcionarán con una línea de inspección y contarán con un equipo de cuatro inspectores cada una. Por su parte, Torrent, que es una instalación con mayor capacidad operativa, ya que cuenta con dos líneas de inspección, dispondrá de una plantilla de seis inspectores.

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La previsión, según la conselleria, es que las nuevas estaciones inicien su actividad con el personal autorizado hasta el momento para "garantizar el servicio inmediato". No obstante, se contempla la incorporación de personal adicional para "optimizar los tiempos de espera y mejorar la eficiencia operativa ante posibles incrementos de la demanda".