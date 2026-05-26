Bonico y Bonica, los robots humanoides valencianos para revolucionar la industria y los servicios

RH BOTS, compañía valenciana especializada en Inteligencia Artificial (IA) y robótica inteligente, ha presentado por primera vez en España a Bonico y Bonica, dos robots humanoides autónomos y de código abierto que marcan un nuevo paso en la incorporación de la inteligencia artificial al mundo físico. La presentación se ha celebrado en Feria Valencia, en el marco de Intralogistics Valencia, Feria de Soluciones Globales en Intralogística y Supply Chain, un encuentro profesional centrado en la automatización, la innovación logística y las nuevas soluciones para la cadena de suministro, celebrado los días 26 y 27 de mayo.

Esta 'startup' ha mostrado que la inteligencia artificial ya no se limita al software, al análisis de datos o a los procesos digitales. La compañía introduce el concepto de Inteligencia Artificial Física: robots capaces de moverse, actuar, interactuar y colaborar con las personas en entornos reales de trabajo.

Mejorar las empresas

“RH BOTS llega para solucionar tareas aburridas, repetitivas y que no aportan valor. Pretendemos democratizar la IA física. No venimos a sustituir a las personas, sino a mejorar las empresas, aumentar su eficiencia y permitir que los equipos humanos puedan centrarse en tareas de mayor impacto”, han señalado desde la compañía.

Los humanoides AGIBOT X2 representan una nueva generación de recursos humanoides pensados para integrarse en empresas industriales, logísticas y de servicios. Su enfoque de código abierto permite adaptar y desarrollar nuevas aplicaciones en función de las necesidades de cada organización, favoreciendo una robótica más accesible, flexible y escalable.

La startup está liderada por Marcos Blasco, ingeniero industrial y CEO de Europea, con más de 20 años de trayectoria en el sector de la logística, y por Javier Sirvent, primer Technology Evangelist español, premio al mejor divulgador de Inteligencia Artificial, ingeniero, autor de patentes industriales y fundador de empresas tecnológicas. Ambos impulsan este proyecto con el objetivo de convertir la IA Física en una nueva infraestructura de competitividad para España y Portugal. Ambos impulsan este proyecto con el objetivo de convertir la IA Física en una nueva infraestructura de competitividad para España y Portugal.

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Limpieza industrial autónoma

Además de Bonico y Bonica, RH BOTS presentó en el certamen el AGIBOT C5, una solución autónoma de limpieza industrial y comercial orientada a grandes espacios interiores. La presentación conjunta de los humanoides y del AGIBOT C5 permitió mostrar dos líneas complementarias de trabajo: por un lado, la robótica humanoide como nueva interfaz física de la inteligencia artificial; por otro, la automatización autónoma aplicada a necesidades concretas de sectores como la logística, la industria, los servicios y el mantenimiento de instalaciones.