Hacienda envía cartas a 13.000 contribuyentes valencianos por errores en la declaración de la Renta

Cuando falta poco más de un mes para que finalice la campaña de la declaración del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) correspondiente al ejercicio fiscal 2025, la Agencia Tributaria lanza una oleada de notificaciones a aquellos contribuyentes que han presentado el borrador y pueden haber cometido algún error. Hasta la fecha, la entidad dependiente del Ministerio de Hacienda ha presentado unas 130.000 notificaciones, de las que unas 13.000 corresponden a la Comunitat Valenciana.

Según fuentes de la Agencia Tributaria, el Fisco no busca inicialmente sancionar, sino detectar incoherencias entre los datos aportados por el contribuyente y la información cruzada de terceros. Se trata de advertencias preventivas para que los ciudadanos presenten una declaración rectificativa de forma voluntaria y eviten futuros expedientes sancionadores o intereses de demora.

La campaña del IRPF se encuentra en pleno desarrollo durante este mes de mayo. La Agencia Tributaria mantiene activos los canales principales de presentación electrónica y telefónica, preparando el inicio de la atención en oficinas.

Estas cartas preventivas se presentan a través de avisos en Renta Web y en la ‘app’ en el apartado de estado de tramitación de la declaración "a contribuyentes que han presentado su declaración modificando información aportada por la Agencia, a efectos de que valoren si deben o no presentar una declaración complementaria adaptándose a la información que le consta a la AEAT", asegura la entidad estatal.

Con una primera fase a mediados de mayo y una segunda en junio -todavía por cuantificar- se prevé remitir más cartas según vayan presentando su declaración los contribuyentes. Se trata de seguir avanzando en el cumplimiento voluntario por la vía de los avisos preventivos para evitar errores y omisiones que puedan posteriormente conllevar una eventual regularización de la Agencia Tributaria.

Errores más habituales

Las deducciones autonómicas, por vivienda y eficiencia energética son las que más confusión generan en la Renta. En el conjunto de España, solo pueden beneficiarse de la deducción por alquiler de vivienda habitual los contribuyentes con contratos anteriores a 1 de enero de 2015 y que ya hayan aplicado la deducción antes de esa fecha.

Las declaraciones con más errores o inexactitudes y datos sospechosos tienen que ver con las deducciones autonómicas, arrendamientos de inmuebles, transmisiones patrimoniales, aportaciones a planes de pensiones, cobro de subvenciones o deducciones familiares.

Según asesores fiscales, las deducciones por obras de eficiencia energética pueden aplicarse tanto en la vivienda habitual como en inmuebles destinados al alquiler, aunque requieren cumplir condiciones específicas, lo que también genera confusión a la hora de hacer la declaración del IRPF.

Eventuales sanciones

Si el contribuyente entiende que su declaración era correcta, lógicamente no tiene que modificarla, pero si considera que cometió algún tipo de error u omisión, se le da la opción de corregirla mediante la correspondiente declaración rectificativa. El pasado año se presentaron más de 45.000 declaraciones rectificativas tras recibir el aviso preventivo, evitando así comprobaciones, generación de intereses y eventuales sanciones.

Esta fórmula preventiva se suma a los avisos y ‘advertencias’ para evitar errores que la Agencia ofrece a los contribuyentes en el documento de datos fiscales y en Renta Web antes de presentar la declaración, mensajes que, además, en esta campaña se han ampliado a nuevos supuestos.

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Autónomos

Por otro lado, la Agencia Tributaria aumenta el control este 2026 sobre los autónomos y pequeñas empresas que venden a través de canales digitales. Las declaraciones de los profesionales por cuenta propia están en el foco de Hacienda por la regularización de las cuotas del año 2023. Los autónomos deben incluir por primera vez en la campaña de la Renta de 2025 el resultado de la citada acualización de datos después de que entrara en vigor el sistema de cotización por ingresos reales. La Seguridad Social cifra en 1,2 millones de autónomos que tendrán que modificar sus deducciones en la declaración del IRPF. Hacienda se fija en los que venden en Internet: controlará plataformas, IVA y redes sociales.