Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Huelga profesores ValenciaHuelga profesores hoyFestival de Les ArtsCrimen en ManisesDeclaración de la Renta ValenciaPaula BonetHuelga metrovalencia
instagramlinkedin

Carta abierta

Jonathan Andic abandona temporalmente la vicepresidencia en Mango para centrarse en el proceso judicial

El hijo del fundador de Mango anuncia una pausa temporal en sus funciones en el grupo para centrarse en su defensa legal

Jonathan Andic.

Jonathan Andic. / EFE

Monique Zamora Vigneault

Monique Zamora Vigneault

Jonathan Andic da un paso al lado en Mango. El hijo del fundador de Mango, a través de una misiva, ha anunciado este martes que pausará temporalmente sus funciones en el grupo para atender su estrategia de defensa. No obstante, Andic ha reiterado que conservará sus responsabilidades en los "proyectos familiares, empresariales y sociales".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents