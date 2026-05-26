Cambios en la jubilación flexible: así pueden los autónomos volver a trabajar y seguir cobrando su pensión

El Gobierno ha aprobado cambios en la jubilación flexible, con el objetivo de facilitar a los jubilados que abandonen su retiro, vuelvan a trabajar y combinen parte de su pensión con un salario. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha impulsado una serie de incentivos para permitir que los asalariados y, por primera vez los autónomos, puedan complementar sus prestaciones con los ingresos laborales, cuyos cambios entrarán en vigor a finales de verano. .

Un cambio pensado para personas que hayan llegado a la edad de jubilación bien de salud, que una vez retiradas se replanteen su rutina y decidan que tienen ganas de volver a trabajar. Según un estudio publicado por Funcas en septiembre de 2025, casi el 30% de los jubilados volvería a trabajar para ampliar sus ingresos. La Seguridad Social hace más de un año que trabaja en esta reforma.

La ministra Elma Saiz quiere popularizar la jubilación flexible y sumar a más personas que pasen 'de la reserva' al mercado laboral. Y pretende hacerlo por dos vías. La primera: dar más dinero a los jubilados que se reincorporen con un contrato a tiempo parcial (el contrato a tiempo completo sigue vetado y para ello hay otros recursos).

Hasta ahora, el jubilado podía regresar y realizar una jornada de entre el 25% y el 75%. Y tras la reforma dicho porcentaje se eleva a una horquilla de entre el 33% y el 80% del tiempo total. La cuantía de la pensión se reducirá en relación proporcional al tiempo que comience a trabajar. Por ejemplo, si un médico jubilado vuelve a pasar consulta y lo hace a media jornada, pues cobrará la mitad de la pensión que estaba cobrando, más su nuevo sueldo.

Y la otra tecla que toca la Seguridad Social es la de abrir la jubilación flexible a los autónomos. Mejor dicho, a aquellos pensionistas que quieran volver a trabajar como autónomos, ya que hasta su retiro pueden haber estado ejerciendo como autónomos o como asalariados. El pensionista recibirá hasta un 25% de su pensión y aquellos ingresos derivados de su nueva actividad.

La jubilación flexible es una modalidad que ya existe, si bien con las actuales condiciones prácticamente nadie usa. Hasta ahora estaba reservada exclusivamente a jubilados que quieran volver a trabajar con un contrato a tiempo parcial, es decir, que combinen su prestación con un 'minijob'. Según los últimos datos facilitados facilitados por la Seguridad Social a sindicatos y patronales, apenas unas 3.000 personas en toda España.

Un perfil que encaja con profesionales liberales, con una agenda de contactos que les permite reincoporarse al mercado -como médicos, abogados o arquitectos- y hacerlo incentivados por buenas remuneraciones. O, en el caso de los autónomos, para complementar una pensión que no siempre es tan elevada como la de los asalariados.

En caso de que esas personas se jubilaran de forma demorada, es decir, pasada su edad legal de jubilación, la Seguridad Social le mantendrá el plus de la paga que en su día le concedió. En lo que va de 2026, el 12% de las personas que se jubilan ya lo hacen pasado el mínimo legal.

También puede servir para aquellas personas que se vieron obligadas a jubilarse de manera forzada, por ejemplo porque su empresa hizo un ERE y las despidió. La jubilación flexible les puede permitir mejorar sus cotizaciones y cuando vuelvan a jubilarse al 100% les quedará mejor pensión. Las posibilidades de estos prefiles para reengancharse a un mercado laboral que les expulsó en su día son, no obstante, más limitadas.

Los cambios aprobados este martes por el Consejo de Ministros los publicará presumiblemente el Boletín Oficial del Estado (BOE) este miércoles y entrarán en vigor al cabo de tres meses, es decir, a partir del próximo 27 de agosto. A efectos de protección social y asistencia, aquellos nuevos beneficiados mantendrá aquellos servicios propios de un jubilado.

El Gobierno avanza en su agenda de reformas sobre el sistema de Seguridad Social, con el objetivo de alargar la vida laboral de los españoles por la vía de los incentivos y apuntalar así la sostenibilidad de las pensiones. Esta es la línea en la que lleva negociando (y acordando en muchos casos) con patronal y sindicatos. Las arcas públicas logran aumentar sus ingresos, ya que hay más gente cotizando, a la vez que reducen sus gastos, ya que hay menos gente cobrando (o cobrando un poco menos del sistema público).

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La jubilación flexible no es la única manera de combiar pensión y trabajo. También se puede hacer a través de lo que se conoce como la jubilación activa, que consiste en no llegar a interrumpir la carrera profesional y, cuando llega la edad de jubilación, coger la pensión pero seguir trabajando. Esta modalidad sigue en vigor.