Costco inicia las obras del futuro hipermercado en Paterna que prevé abrir a finales de 2027

Costco, el gigante de Estados Unidos del sector de los hipermercados, ha empezado ya las obras de su futura tienda de Paterna tras lograr la licencia ambiental para la instalación, apertura y funcionamiento del ayuntamiento de la citada localidad de l'Horta el pasado mes de abril. El jefe del Consell, Juanfran Pérez Llorca, se ha reunido esta mañana con varios representantes de la cadena de supermercados norteamericana en el Palau de la Generalitat.

Aprobado el Plan de Actuación Integrada (PAI) sobre los terrenos que acogerán el centro de distribución comercial, así como la adjudicación a Paterna Empresarial como agente urbanizador, Costco arranca la construcción del establecimiento algo más de un lustro después de iniciar los trámites administrativos en Valencia. La ubicación de Costco -en una parcela de 33.600 metros cuadrados y con espacio de aparcamiento de 750 plazas- es colindante al centro de ocio Heron City, próxima a la CV-35. Concretamente en el espacio donde en su día se encontraba la extinta empresa Cárnicas Estellés.

En principio, la nueva tienda valenciana de Costco podría abrir a finales del año 2027. La compañía está en plena expansión en España y tiene previsto abrir nuevos establecimientos, incluyendo un almacén en Paterna y otro en Málaga. En España ya tiene centros en Getafe, Las Rozas (Madrid), Sevilla, Sestao (Vizcaya) y Zaragoza.

Club de precios

La historia de Costco arrancó en julio de 1976, cuando James Sinegal y Jeffrey Brotman inauguraron el primer almacén bajo el nombre de Price Club en un hangar de aviones reformado en San Diego (California). Con un capital inicial de 2,5 millones de dólares provenientes de amigos y familiares, la empresa estaba orientada originalmente a servir a pequeñas empresas. Aunque James Sinegal y Jeffrey Brotman son los visionarios detrás de Costco, la empresa no tiene un único dueño. Actualmente, alrededor del 70% de las acciones de la compañía está en manos de accionistas institucionales e individuales, incluyendo grandes fondos como BlackRock y Vanguard.

Para comprar en los almacenes físicos de Costco es obligatorio contar con una membresía activa, ya que es un club de precios. Cada socio de Costco puede invitar a dos personas a entrar con él al establecimiento. Esto quiere decir que, si conoces a alguien con membresía activa, puedes acceder sin restricciones como acompañante, explorar todos los productos e incluso probar las muestras de comida. Las tiendas de Costco venden casi todo. Desde tartas a comida para llevar, muebles, jardinería, audífonos, óptica, gasolinera y hasta neumáticos, pasando por todo lo habitual en un hipermercado de distribución alimentaria.

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Negocio al alza

Costco Wholesale Corporation obtuvo en su segundo trimestre fiscal de 2026, cerrado el 15 de febrero, un beneficio neto de 2.035 millones de dólares (1.761 millones de euros), lo que supone un incremento interanual del 13,8%. En ese mismo periodo, la compañía facturó 69.597 millones de dólares (60.216 millones de euros), un 9,2% más que un año antes.