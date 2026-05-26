¿Cuál es el tiempo medio de espera en las ITV de Valencia? Este es el municipio donde pasarla antes

Pasar la ITV en la provincia de Valencia no es cosa fácil si el tiempo se nos ha echado encima, si hay prisa por pasar la inspección y no se ha sido previsor. Como ya publicó este lunes Levante-EMV, casi la totalidad de las estaciones de la inspección técnica de vehículos se encuentran colapsadas ante la afluencia de conductores -y falta de personal- que buscan renovar la etiqueta que les permite circular por las carreteras españolas.

El usuario que busque ahora una cita previa para poder llevar su vehículo a una ITV tendrá que esperar una media de 47 días. Para ello hay que acceder a la web de la Societat Valenciana d'ITV (Sitval), que marca con una escala de colores -verde, naranja y rojo- en nivel de disponibilidad de citas de cada estación.

En el momento de esta consulta, ocho de las trece estaciones no tenía una fecha libre hasta pasados 45 días (rojo); Sagunt, incluso, no tiene disponibilidad ni en el mes de agosto; y en tres de ellas la lista de espera está entre 30 y 45 días (naranja).

Imagen de la web de Sirval. / Levante-EMV

¿Cuál es la estación de ITV con mayor disponibilidad en València?

Sin embargo, hay algún claro en mitad del colapso. Estaciones como la de Utiel sí cuentan habitualmente con algo más de disponibilidad, tal como muestra la web e cita previa de Sitval, que sí suele lucir el distintivo en verde.

Cabe recordar que el 'semaforo' que marca la disponibilidad de fechas disponibles cambia en función de si se liberan reservas en cada estación.

Además, como publicó este diario, la Conselleria de Industria ha publicado ya el tribunal de la Oferta Pública de Empleo (OPE) que dotará de 73 plazas más a las estaciones de la ITV de toda la Comunitat Valenciana. Según fuentes de la conselleria, la previsión es que el proceso esté concluido el próximo mes de julio.

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Además, Industria ya anunció que se pondrán en marcha tres estaciones más en Onda, Segorbe y Torrent, que estarán en funcionamiento "en breve".