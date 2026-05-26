Estos son los empleos más demandados para este verano en la Comunitat Valenciana

Se acerca el verano y faltan empleos que no se pueden cumplir. Con la llegada de la campaña estival, sectores clave de la economía española afrontan un importante incremento de actividad que vuelve a tensionar la disponibilidad de talento. Muchas compañías encuentran dificultades para cubrir determinados puestos operativos y técnicos, especialmente aquellos vinculados a producción, atención al cliente, almacén, transporte o preparación de pedidos, perfiles esenciales para garantizar la continuidad del servicio en momentos de alta demanda.

La combinación de factores como la estacionalidad, la falta de relevo generacional, la creciente especialización de algunos puestos o las nuevas expectativas de los profesionales está haciendo que ciertos perfiles sean cada vez más difíciles de encontrar. A ello se suma que durante los meses de verano se dispara la necesidad de contratación en actividades estrechamente ligadas al consumo, el turismo y la distribución, intensificando la competencia por atraer talento en sectores que ya conviven habitualmente con vacantes difíciles de cubrir.

Ofertas

Para hacer frente a esta situación común cada verano, la plataforma del Grupo Adecco, 'Adecco Aquí Ahora Campaña de verano', ha lanzado más de 8.000 ofertas de trabajo activas, en seis sectores que incrementan notablemente su demanda de personal durante estos meses - hostelería y turismo, industria (área de producción), logística, comercio y gran consumo, 'last mile' y alimentación - repartidas por todo el territorio nacional. Ofertas que irán creciendo y actualizándose a diario accediendo con un solo clic a todas las oportunidades laborales disponibles por sector y comunidad autónoma.

Cataluña, la Comunitat Valenciana, Andalucía, Castilla y León y Galicia ofrecen el mayor número de vacantes, pero todas las autonomías tienen ofertas disponibles. Las personas interesadas en estas vacantes van a encontrar un amplio abanico de opciones dependiendo de la zona y el sector en el que quieran trabajar. Jornadas completas, parciales, en diferentes turnos, para fin de semana… la tipología de ofertas es muy variada a nivel de horarios y condiciones, para que cada candidato/a pueda buscar aquel empleo que mejor se adapte a sus necesidades, siempre y cuando acredite una mínima experiencia en la posición a cubrir.

Profesiones

Las principales posiciones a cubrir son camareros/as, cocineros/as, camareros/as de piso, repartidores/as, mozos/as de almacén, operarios/as de producción, manipuladores/as de alimentos, dependientes/as, promotores/as, y carretilleros/as, entre otras, todas ellas muy demandadas en la actualidad y con proyección de crecimiento en las próximas semanas con motivo de la llegada del verano.

Para acceder a las vacantes hosteleras de camarero/a y cocinero/a se requiere tener experiencia en el sector en posiciones de sala y/o cocina. Y en el caso de camarero/a de piso, experiencia en preparación y limpieza de habitaciones y zonas comunes del hotel. En todos los casos se valorará tener una actitud proactiva, orientación al cliente, trabajo en equipo y responsabilidad.

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En el caso de los operarios/as de producción industriales se buscan profesionales con experiencia en cadenas de producción, realizando tareas de manipulación, ensamblaje de componentes, acondicionado de producto y/o montaje. Además, deben contar con disponibilidad horaria para trabajar en turnos fijos o rotativos, de mañana, tarde y noche.