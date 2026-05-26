Sun Tzu frente al principio ‘Clausewita’ del liderazgo

«Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no necesitas temer el resultado de cien batallas. Si te conoces a ti mismo pero no al enemigo, por cada victoria ganada también sufrirás una derrota. Si no conoces ni al enemigo ni a ti mismo, sucumbirás en cada batalla» Releer viejos tratados como ‘El Arte de la Guerra’, del maestro chino Sun Tzu aporta claves certeras para interpretar la actualidad y, sobre todo, la actuación de los diferentes actores de este gran teatro mundial. Vivimos una gran pugna, principalmente, entre las dos superpotencias, China y Estados Unidos. Un mismo objetivo a lograr a partir de dos cosmovisiones antagónicas: desde el ‘vencer sin combatir’ chino al principio de Von Clausewitz que inspira a los estadounidenses y que postula que el conflicto armado no es un evento aislado, sino un instrumento racional del Estado. El nuevo escenario de este conflicto tiene como campo de batalla la innovación y la tecnología; ámbito donde la partida tiene un emergente liderazgo chino. ¿Las causas? Una evidente apuesta por la I+D que coloca a China en la vanguardia tecnológica mundial. Desde su paupérrima posición en 1980, en cuanto a inversión, hoy en día, supera el billón de dólares anual en gasto en investigación y desarrollo, equiparándose a la inversión estadounidense. Frente a esta apuesta china por la innovación, la tecnología y el conocimiento, la Information Technology and Innovation Foundation, estima que el anunciado recorte del 20 % en la I+D estadounidense, a partir del ejercicio fiscal 2026, podría reducir su economía en casi un billón de dólares, en diez años, y disminuiría sus ingresos fiscales en unos 250.000 millones de dólares.

Para los más agnósticos en relación con el potencial de la innovación (I+D+i) como factor de crecimiento y desarrollo territorial, se trata de la estrategia más eficiente para lograr el llamado «sueño chino», en 2049, al conmemorarse el centenario de la fundación de la República Popular China. Es decir, lograr el liderazgo mundial, sin combatir ni participar en conflictos; al menos, directamente. Ateniéndonos a los últimos acontecimientos y viajes de pleitesía parece que la partida empieza a decantarse del lado de los de Xi Jinping. ¿Qué líder, con sus mejores activos, ergo empresarios, rendiría tributo a un adversario? Peor que la rivalidad entre estas dos grandes potencias es el hecho de sufrir, por inacción, las consecuencias de la defensa de sus respectivos intereses. China y EE UUrepresentan dos formas de interpretar el mundo y su liderazgo pero ¿cuál es la propuesta de los 27 países que conforman ese sueño que, una vez, quiso ser Europa? Ahora que anhelamos grandes desembarcos, a modo de Bienvenido Mr. Marshall, considero pueril pensar que cualquiera de estas grandes potencias va a permitir que su core aterrice por estos lares. Más bien, con la connivencia de los activos patrios y los rifirrafes ecosistémicos paralizantes, van a seguir implantando centros de producción pero no de conocimiento.

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Mientras las grandes tendencias tecnológicas e innovación mundial se centran prioritariamente en la automatización, la hiperconectividad y la evolución de la inteligencia artificial, por la barriada europea continuaremos pleiteando acerca de la posible conveniencia de empezar a invertir en aquellas cuestiones que generen valor añadido y competitividad en nuestras industrias. Como decía Sun Tzu, ‘si no conoces ni al enemigo ni a ti mismo, sucumbirás en cada batalla’. Pues eso.