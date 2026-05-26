La Generalitat encarga otros 22 tranvías más a Stadler por 140 millones de euros

La planta de Stadler en Albuixech fabricará 22 nuevos tranvías para Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV), valorados en unos 140 millones de euros. El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha trasladado la apuesta del Gobierno valenciano por un modelo de movilidad metropolitana "sostenible, más seguro, eficiente y accesible que mejore el día a día de todos los ciudadanos". Así se ha manifestado en la visita a la planta de Stadler en Albuixech donde se están fabricando las citadas unidades de transporte de viajeros, en un acto que ha contado con el presidente de Stadler Valencia, Iñigo Parra, y el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio y de la Reconstrucción, Vicente Martínez Mus.

Pérez Llorca ha explicado que el plan de inversiones de FGV 2026-2030 dotado con más de 840 millones prevé 185 para la renovación de la flota. La mayor parte de esta inversión va dirigido a estos nuevos tranvías de la serie 4.500 que se incorporarán al parque móvil con el objetivo de mejorar la oferta de servicio actual y cubrir las necesidades derivadas de los proyectos de ampliación previstos en las provincias de Alicante y Valencia en los próximos años.

Alicante

La primera unidad de las seis que corresponden a Alicante llegará este verano para empezar las pruebas. Dos entrarán en funcionamiento antes de finalizar el año y otras tres en 2027. Por lo que respecta a Metrovalencia, 15 unidades se entregarán en 2027 y la última en 2028, lo que permitirá ir sustituyendo progresivamente las unidades de la serie 3.800, que cuenta con tres décadas a sus espaldas. Estas unidades tienen mayor capacidad, con 87 plazas más que los anteriores modelos, lo que va a permitir ofertar casi 2.000 plazas adicionales entre el TRAM y Metrovalencia.

Martínez Mus, Pérez Llorca e Íñigo Parra, en la fábrica de Stadler de Albuixech. / Levante-EMV

Tecnología valenciana

Pérez Llorca ha subrayado que estos tranvías son producción industrial 100% valenciana que genera valor y, se enmarca en la estrategia de la Generalitat por potenciar la reindustrialización con una planificación ambiciosa que genere nuevas oportunidades. "La planta de Stadler en Albuixech es un referente industrial que demuestra la capacidad, la tecnología y el talento que hay en nuestro territorio para situarnos a la vanguardia y el liderazgo de la movilidad sostenible", ha resaltado el jefe del Consell.

La multinacional suiza Stadler tiene una carga de trabajo histórica en 2026 en Albuixech, lo que ha llevado a su plantilla a superar los 2.700 trabajadores. La fábrica opera casi al límite de su capacidad debido a una cartera de pedidos multimillonaria que garantiza más de una década de empleo. La planta valenciana fabrica parte de los 504 trenes ligeros (Citylink) adjudicados a la matriz por un consorcio de operadores de Alemania y Austria. Para Renfe, participa en la fabricación de 59 trenes de Cercanías de gran capacidad para España para valorado en casi 1.000 millones de euros.