Los dueños de pisos bajan los precios ante la dificultad para venderlos

Es la diferencia sustancial entre la realidad y el deseo. Muchos dueños, arrastrados por la ola inmobiliaria de los precios disparados, ponen a la venta viviendas de su propiedad a valores tan elevados que, al cabo del tiempo, no les queda más remedio que rebajarlos en vista de que sus expectativas era desmesuradas y no encuentran compradores. Esta conclusión es la que se desprende del último balance del portal idealista sobre los anuncios publicados en dicha plataforma en el primer trimestre de 2026.

El porcentaje de anuncios de venta de viviendas rebajados de precio entre enero y marzo de este año en la ciudad de València si situó en el 18 % del total, lo que implica seis puntos más que en el mismo período del ejercicio precedente. El dato está cuatro puntos por encima de la media española, que está en el 14 %.

Barcelona y Teruel son las dos capitales donde el porcentaje de anuncios que registraron bajadas de precio es mayor, ya que comparten una tasa del 21% del total. Les sigue Madrid con un 20%, Alicante y Segovia, ambas con un 19%, y Málaga, Sevilla, València y Zaragoza (18% en los cuatro casos). Castelló de la Plana está en el 16 %. Por provincias, Valencia se encuentra en la media, con un 14 % (tres décimas más que en el primer trimestre de 2025), mientras que Alicante baja al 12 % y Castellón, al 11 %.

Provincias

La Comunidad de Madrid es la que registra un mayor volumen de reducciones de precio, con el 18% de todos sus anuncios de viviendas en venta. Le siguen las provincias de Barcelona y Zaragoza, con un 17%. Ourense es la que menos reducciones de precio registra (8%), seguida por Lugo, La Rioja, Pontevedra, Zamora, Burgos y León (que comparten un 10%).

Construcción de viviendas en el PAI de Malilla de València. Valencia VLC viviendas nuevas o en construcción en Valencia . Mercado de la vivienda / Francisco Calabuig

Para Francisco Iñareta, portavoz de idealista, “los datos del número de propietarios que rebajan sus expectativas están alineados con otras métricas como el descenso en el número de compraventas de viviendas y parecen confirmar la tendencia hacia la estabilización de precios en los principales mercados, que se intuye de los informes de precios de idealista".

Mercado

El experto añade que "la propia composición del mercado hace que este proceso no sea rápido. Los profesionales inmobiliarios palpan la realidad del mercado y conocen el precio al que se cierran las operaciones, por lo que son más ágiles a la hora de ajustarlo. Los particulares, por su parte, ofrecen una mayor resistencia a estos cambios de tendencia ya que combinan precios emocionales y una mirada ‘en el retrovisor’ que se fija más en el pasado que en el presente”.

Los datos de idealista coinciden con los de otros operadores. Así, el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Valencia, tal como publicó este diario, advierte de que "hay muchos inmuebles fuera de precio en el Cap i Casal". Los pisos se están vendiendo con una rebaja entre el precio de salida y el de cierre de entre el 15 % y el 16,9 %. Por tanto, hay pisos que ya se venden en València con un descuento de 50.000 euros sobre el precio inicial de oferta.

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Enfríamiento

El enfriamiento del mercado inmobiliario valenciano arrancó el verano pasado y ahora se está intensificando sobre todo en la ciudad de València. El motivo es que el coste de los pisos acumula dos años y medio de subidas a doble dígito y los compradores ya no pueden asumir la compra, según el informe sobre el primer trimestre del año que el Colegio de API de Valencia ha hecho público este mes. Los problemas para la compra de una vivienda están agravados por el precio y la falta de oferta pero también por las condiciones que exigen los bancos para financiar una de estas adquisiciones, principalmente porque es preciso tener un ahorro del 20 % del valor del inmueble para aportarlo como entrada y acceder a un préstamo hipotecario. Es una cantidad difícil de conseguir para muchos ciudadanos.