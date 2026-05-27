El fabricante chino de coches Geely se acerca más a Valencia

El fabricante asiático Geely da nuevos pasos en su acercamiento a Valencia. Hace unas semanas trascendió que la compañía china de automóviles está interesada en comprar una de las naves de la factoría Ford en Almussafes. Ahora ha sido la Universitat Politècnica de València (UPV) la que mantenido un encuentro institucional con representantes de la empresa automovilística en Hangzhou, ciudad donde Geely tiene su sede y donde la institución académica valenciana pondrá en marcha el futuro Beihang Valencia Polytechnic Institute (BVPI).

El objetivo del encuentro, según ha informado la UPV, es "empezar a trazar una colaboración más estrecha" entre Valencia y el Beihang Valencia Polytechnic Institute (BVPI), el campus internacional que la UPV desarrolla en China.

"La reunión con Geely ha estado especialmente centrada en el talento y en las oportunidades que pueden abrirse para el estudiantado de la UPV a través de programas formativos compartidos, iniciativas académicas conjuntas, movilidad internacional y proyectos vinculados a movilidad inteligente, tecnología e innovación", han explicado desde la universidad.

Líneas de trabajo

Ambas partes también han abordado posibles líneas de trabajo relacionadas con la investigación conjunta y la captación de talento internacional, "que facilitarán intercambios de estudiantes e investigadores entre Hangzhou y Valencia".

El rector de la UPV, José Capilla, ha destacado que "la conexión entre universidad e industria es fundamental para ofrecer a nuestro estudiantado una formación alineada con los grandes retos tecnológicos y empresariales del futuro".

Asimismo, ha subrayado que "la presencia de la UPV en Hangzhou permitirá generar nuevas oportunidades de colaboración con compañías líderes internacionales y construir puentes estables de innovación, talento e investigación entre China y España".

Visita de la UPV a Geely en China. / Levante-EMV

José Capilla también ha señalado que "Geely representa uno de los ejemplos más relevantes del ecosistema tecnológico e industrial chino y comparte con la UPV una visión muy orientada a la innovación, la movilidad avanzada y el desarrollo de talento altamente cualificado".

Geely es uno de los principales grupos automovilísticos de China y tiene su sede en Hangzhou. Fundada en 1997 como parte de Zhejiang Geely Holding Group, la compañía gestiona marcas internacionales como Geely Auto, Lynk & Co o Zeekr, además de mantener alianzas estratégicas con fabricantes globales.

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El grupo figura desde hace más de una década en la lista 'Fortune Global 500' y cuenta con una amplia red internacional de centros de I+D, plantas de producción y hubs tecnológicos vinculados al desarrollo de nuevas soluciones de movilidad y automoción inteligente.