Power Electronics recibe el X Premio Conexus en una edición marcada por la proyección internacional del talento valenciano

La Fundación Conexus ha celebrado este miércoles en Valencia el acto de entrega del X Premio Conexus, que este año ha distinguido a Power Electronics en una edición marcada por la innovación tecnológica, la transición energética y la proyección internacional de las empresas valencianas.

La entrega del Premio Conexus ha contado un año más con la colaboración de CaixaBank, cuyo presidente, Tomás Muniesa, ha participado en la entrega del galardón. El evento ha reunido además a una destacada representación del ámbito empresarial e institucional, con la presencia del president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, del presidente de la CEV, Vicente Lafuente, y del presidente de la Cámara de Comercio de Valencia, José Vicente Morata, entre otros representantes del tejido económico y empresarial valenciano.

Durante su intervención, Manuel Broseta, presidente de la Fundación Conexus, ha subrayado que “la Comunitat Valenciana tiene fortalezas suficientes para generar más líderes empresariales como Power Electronics. Para ello necesitamos participar con más peso en los grandes debates nacionales, exhibiendo capacidades netamente probadas en nuestro pueblo como la capacidad de dialogar y negociar; la ambición sana y la altura de miras. En Conexus llevamos 15 años trabajando precisamente para construir consensos, tender puentes y situar la voz valenciana donde le corresponde, en pro de una mayor prosperidad de la Comunitat Valenciana y por ello también de España.”

Asimismo, Broseta ha defendido la relevancia de reconocer públicamente a las empresas que lideran la transformación económica y proyectan la imagen de la Comunitat Valenciana en el exterior, señalando que “Europa vuelve a entender que sin industria no hay autonomía ni prosperidad. Y en la Comunitat Valenciana tenemos capacidad real para competir y liderar a nivel global. Por ello es importante reforzar e impulsar nuestra industria y celebrar a quienes sobresalen, arriesgan y abren camino”.

Proyetos compartidos

Por su parte, Tomás Muniesa, presidente de CaixaBank, ha resaltado la importancia de este reconocimiento, señalando que “diez años de los Premios Conexus son también diez años impulsando proyectos compartidos, generando confianza y poniendo en valor lo mejor de nuestro tejido empresarial. Power Electronics es un ejemplo de cómo la visión, la capacidad tecnológica y la apuesta por la sostenibilidad pueden convertir a una empresa en referente global. Este tipo de compañías resultan clave para el progreso económico y social de nuestro país. Desde CaixaBank, queremos seguir compartiendo ese camino, apoyando su crecimiento y su proyección internacional”.

El vicepresidente técnico de Power Electronics, Lalo Salvo, ha agradecido el galardón afirmando que “Este reconocimiento es un orgullo para todo el equipo de Power Electronics y refleja muchos años de trabajo, esfuerzo y visión industrial. Desde la Comunitat Valenciana hemos construido una compañía con vocación global, participando en proyectos estratégicos que están transformando el sector energético y las infraestructuras del futuro”.

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El reconocimiento a Power Electronics ha sido respaldado también por el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, quien ha destacado la trayectoria internacional de la compañía, que “ha puesto a la Comunitat Valenciana en la vanguardia de la digitalización energética”. Pérez Llorca ha trasladado su felicitación a la empresa, a la que ha animado a “seguir llevando a nuestro territorio por todo el mundo y a seguir contribuyendo al desarrollo económico y social de la Comunitat Valenciana”.