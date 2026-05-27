Récord histórico de empleo en el metal valenciano pese a la caída de la producción

El metal valenciano se reivindica como un sector fuerte en materia de empleo. Sin embargo, según la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (Femeval), 2026 ha comenzado con una evolución marcada por "fuertes contrastes". Frente a la nueva caída del 6,1 % de la producción industrial, el año "emerge" con un récord histórico de empleo y la recuperación de las exportaciones tras dos años de retrocesos.

El 'Informe de coyuntura' de la patronal valenciana destaca que el metal ha alcanzado el mayor volumen de empleo de las últimas décadas, con 249.700 personas ocupadas. "Este crecimiento se produce en un contexto complejo, marcado por la desaceleración económica internacional, el encarecimiento energético y logístico, la incertidumbre derivada del conflicto en Oriente Medio y las dificultades para encontrar personal cualificado", explican.

Pese a ello, las empresas han sido capaces de generar 27.000 nuevos puestos de trabajo en un año. De ellos, 19.784 se han creado en la industria del metal en el primer trimestre de 2026, lo que supone un crecimiento del 19,7 % respecto al mismo periodo del año anterior. También las empresas de instalaciones y mantenimiento registran una evolución positiva, con 7.500 nuevos contratos y un incremento del 15,3 %.

Pero, frente al dinamismo del empleo, la actividad industrial del metal continúa en caída y registra un descenso del 6,1 % respecto al primer trimestre de 2025. Todos los subsectores presentan descensos: metalurgia y fabricación de productos (-8,8 %), material y equipo eléctrico y electrónico (-4,4 %) y maquinaria y equipo mecánico (-4,4 %). Como contrapunto, destaca la desaceleración de la caída de la producción del automóvil y sus componentes, que pasa del retroceso del 54,5 % registrado en el primer trimestre de 2025 a una bajada del 4,3 %, de enero a marzo de este año.

Por otra parte, en positivo entran las exportaciones, que crecen un 5,96 % en los dos primeros meses de 2026, con lo que el metal recupera pulso tras dos años de caídas. Destaca, según Femeval, la "buena marcha" de las máquinas y aparatos mecánicos (con una subida del 27 %), el ferroviario (37,2 %) y aeroespacial (17,3 %). Francia se posiciona como principal destino exportador tras incrementar sus compras un 59 % e Italia aumenta un 27,8 %.

Sube Australia, baja EE UU

La patronal subraya los incrementos en países no comunitarios donde tradicionalmente las exportaciones del metal eran residuales, como Australia, con una subida del 340,3 %. "Esta tendencia podría verse reforzada con el acuerdo de libre comercio alcanzado entre la Unión Europea y el país oceánico", consideran desde la federación.

Por el contrario, descienden las exportaciones a Estados Unidos, con una caída del 10,1%, que "responde al enfriamiento de las relaciones y a la política arancelaria del presidente Donald Trump", explican.

Respecto a los efectos de la guerra de Irán en el sector, la federación advierte de que "estos datos todavía no reflejan en su totalidad el impacto del conflicto bélico en Oriente Medio". "El incremento de los costes de transporte y energía y la volatilidad internacional amenazan con truncar la recuperación de muchas empresas. La duración de esta crisis será determinante para la evolución económica del sector durante los próximos meses", subraya Francisco Alonso, presidente de Femeval.

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En este sentido, según el informe, un 5,7 % de las empresas del sector asegura haberse visto gravemente afectada por las consecuencias de la guerra, mientras que un 38,1 % afirma sufrir ya un impacto grave.