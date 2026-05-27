Startup Valencia impulsa la nueva ola de empresas tecnológicas valencianas con proyectos innovadores

La organización Startup Valencia ha presentado este miércoles una selección de empresas del ecosistema valenciano, que se encuentran ya en fase de despegue y representan propuestas que amplían la visión de 'startup'.

Durante el encuentro, los proyectos han coincidido en el peso del talento joven, el interés de conocer a las personas que hay detrás de cada compañía y la importancia de dar a conocer conceptos tecnológicos y de negocio.

Kämpe ha presentado su plataforma para conectar formación, certificación y empleo real en electricidad, fontanería y climatización. V2C ha explicado su apuesta por la reindustrialización desde el desarrollo y fabricación de puntos de recarga para vehículos eléctricos con tecnología española y europea. Amaia Cuida ha mostrado cómo aplica inteligencia artificial a la gestión y atención personalizada en residencias, con planes de expansión en Argentina y Colombia. Your Friends Are Boring ha expuesto su modelo de viajes grupales basados en afinidades, creadores de contenido y turismo experiencial.

También ha participado Emendu, que automatiza el departamento informático de las pymes en una única plataforma. Zeeguros ha dado a conocer su sistema de subastas inversas de pólizas, en el que agentes colegiados compiten por mejorar precio y coberturas. Voicit ha explicado su herramienta de IA para analizar entrevistas y generar informes automáticos en procesos de selección.

ByteHide Solutions ha presentado su plataforma integral de ciberseguridad para proteger aplicaciones desde el código hasta producción. Gravity Wave ha compartido su modelo de economía circular, que recupera plástico del mar junto a más de 7.000 pescadores y lo transforma en materiales reciclados. GuruSup ha explicado cómo automatiza hasta el 90 % de las solicitudes de atención al cliente mediante IA y prepara su apertura en San Francisco.

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Startup Valencia ha recordado el impulso institucional recibido a VDS, el evento tecnológico internacional que organiza desde 2018 y que el Gobierno de España ha declarado Acontecimiento de Excepcional Interés Público. La medida reconoce su relevancia económica, social y estratégica, facilita incentivos fiscales a entidades colaboradoras y refuerza la proyección internacional de València como 'hub' tecnológico.