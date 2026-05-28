La Generalitat duplica su red exterior y pone el foco en las oportunidades de crecimiento de África

La Generalitat Valenciana ha rediseñado su estrategia de internacionalización con una ampliación sin precedentes de su red exterior, una maniobra con la que prácticamente duplica (un 77 % más) el alcance geográfico de sus delegaciones internacionales con África como uno de los grandes ejes de crecimiento. De este modo, la Red Exterior de Ivace+i Internacional pasa de dar apoyo a las empresas valencianas en 35 mercados a hacerlo en 62 en el presente ejercicio.

La reorganización de la red de Ivace+i Internacional —que pasa de países a hubs regionales por áreas geográficas— responde al objetivo de abrir nuevos mercados a las compañías valencianas en un momento marcado por la necesidad de diversificar destinos comerciales ante la incertidumbre global y las tensiones arancelarias en algunos mercados tradicionales.

El cambio más significativo se produce en África Occidental. Hasta ahora, la presencia valenciana en esta área se concentraba en Benín, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa de Marfil, Gambia, Ghana o Guinea. Con la nueva estructura, la Generalitat incorpora Guinea-Bissau, Liberia, Malí, Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona y Togo.

La ampliación supone un salto estratégico hacia una de las regiones con mayor crecimiento demográfico del mundo. Según explica a Levante-EMV la directora general de Emprendimiento e Internacionalización de la Generalitat, Mónica Payá, África occidental presenta "oportunidades clave en sectores como energías renovables, agroindustria o infraestructuras". Con una población de cerca de 400 millones de personas "tiene una clase media que está en clara expansión. Por tanto, hay una demanda creciente de bienes de consumo, de servicios, y un potencial sectorial muy elevado", añade.

De Mercosur al sudeste asiático

La apuesta por África no se limita únicamente a la zona occidental. La red exterior valenciana mantiene además delegaciones específicas para el Magreb, con presencia estable en Marruecos y Argelia, mercados donde las compañías de la Comunitat Valenciana han intensificado su actividad en los últimos años gracias a la cercanía logística y el crecimiento de las relaciones comerciales.

El nuevo mapa exterior amplía también el radio de actuación en Asia, América Latina y Europa del Norte.

En el sudeste asiático, la Generalitat incorpora nuevos países tanto en la división insular como continental. A la cobertura existente en Singapur, Malasia, Indonesia y Filipinas se suman Brunéi y Timor Oriental, mientras que en el área continental se añaden Camboya, Laos y Birmania.

La estrategia también refuerza la presencia en los países del Golfo. La red exterior, que ya operaba en Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, incorpora ahora Qatar, Kuwait, Omán y Bahréin.

En América Latina, la Generalitat amplía la cobertura de la región andina con Venezuela, Ecuador y Bolivia, además de extender el área Mercosur hacia Argentina, Uruguay y Paraguay.

Europa también gana peso en la nueva organización exterior. La oficina regional de Europa del Norte incorpora Islandia y los países bálticos —Estonia, Letonia y Lituania— a su ámbito de actuación.

Junto a la expansión hacia nuevos mercados, la Generalitat mantiene su estructura en Estados Unidos, Canadá, México, Reino Unido, Alemania, Francia, Polonia, India, China, Japón o Corea del Sur.

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La directora general señala al respecto que esta expansión no pasa necesariamente por abrir tantas oficinas como nuevos mercados, sino de "optimizar" las delegaciones ya existentes. La incorporación de los nuevos mercados ha supuesto un presupuesto de 300.000 euros, que se suman a los 1,5 millones del conjunto inicial de estas actuaciones.