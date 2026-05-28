ICFC factura más de 237 millones y afianza su posición como 'hub' europeo de helados de Ferrero

El grupo empresarial Ice Cream Factory Comaker (ICFC) -instalado sobre la antigua Avidesa-, ha cerrado el ejercicio 2024-2025 con una facturación de 237,2 millones de euros, lo que supone una caída del 2,5% respecto al ejercicio anterior, y ha logrado un resultado bruto de explotacion (Ebitda) de 6,8 millones de euros. Estas cifras, según fuentes de la empresas, "constatan el proceso de transformación estratégica, orientado a impulsar la planta de Alzira como el 'hub' tecnológico europeo para el desarrollo de helados del Grupo Ferrero".

La compañía ha sustentado este desarrollo en el fortalecimiento del mercado y en la apertura de nuevas líneas de negocio vinculadas a la marca Ferrero. Este proceso ha estado acompañado de inversiones relevantes en maquinaria e instalaciones para dotar a su planta de tecnología avanzada y mejorar la eficiencia operativa mediante procesos de fabricación de última generación.

Impulso tecnológico

Este año de transformación responde al plan a largo plazo del Grupo Ferrero para desarrollar su negocio de helados en toda Europa a través de ICFC y del potencial de la región. Para llevarlo a cabo, está ejecutando una inversión de 140 millones de euros dentro de un ciclo de modernización tecnológica e industrial enfocado en ampliar la capacidad de la planta e instalar nuevas líneas de producción antes de 2030.

Sede de ICFC en Alzira, en una imagen de archivo. / Levante-EMV

ICFC ha consolidado durante el ejercicio la línea vinculada a los helados de marca Ferrero, creando un portfolio de productos con el que prevé impulsar su presencia en el mercado. La compañía ha afianzado el éxito de lanzamientos previos como Ferrero Rocher y Kinder Bueno, al tiempo que ha introducido nuevas referencias como el Helado Nutella.

Noticias relacionadas

Eficiencia operativa

De cara al periodo 2025-2027, la compañía focalizará sus esfuerzos en potenciar la rentabilidad a través de la eficiencia operativa y la innovación constante. Con todo ello, el Grupo Ferrero reafirma su apuesta estratégica por el negocio de helados, sin marcas blancas, en ICFC y mantiene la asignación de inversión en todas sus áreas de actividad.