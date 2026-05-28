ALIMENTACIÓN
ICFC factura más de 237 millones y afianza su posición como 'hub' europeo de helados de Ferrero
La multinacional italiana prevé invertir 140 millones en el plan de modernización de la planta de Alzira hasta 2030
El grupo empresarial Ice Cream Factory Comaker (ICFC) -instalado sobre la antigua Avidesa-, ha cerrado el ejercicio 2024-2025 con una facturación de 237,2 millones de euros, lo que supone una caída del 2,5% respecto al ejercicio anterior, y ha logrado un resultado bruto de explotacion (Ebitda) de 6,8 millones de euros. Estas cifras, según fuentes de la empresas, "constatan el proceso de transformación estratégica, orientado a impulsar la planta de Alzira como el 'hub' tecnológico europeo para el desarrollo de helados del Grupo Ferrero".
La compañía ha sustentado este desarrollo en el fortalecimiento del mercado y en la apertura de nuevas líneas de negocio vinculadas a la marca Ferrero. Este proceso ha estado acompañado de inversiones relevantes en maquinaria e instalaciones para dotar a su planta de tecnología avanzada y mejorar la eficiencia operativa mediante procesos de fabricación de última generación.
Impulso tecnológico
Este año de transformación responde al plan a largo plazo del Grupo Ferrero para desarrollar su negocio de helados en toda Europa a través de ICFC y del potencial de la región. Para llevarlo a cabo, está ejecutando una inversión de 140 millones de euros dentro de un ciclo de modernización tecnológica e industrial enfocado en ampliar la capacidad de la planta e instalar nuevas líneas de producción antes de 2030.
ICFC ha consolidado durante el ejercicio la línea vinculada a los helados de marca Ferrero, creando un portfolio de productos con el que prevé impulsar su presencia en el mercado. La compañía ha afianzado el éxito de lanzamientos previos como Ferrero Rocher y Kinder Bueno, al tiempo que ha introducido nuevas referencias como el Helado Nutella.
Eficiencia operativa
De cara al periodo 2025-2027, la compañía focalizará sus esfuerzos en potenciar la rentabilidad a través de la eficiencia operativa y la innovación constante. Con todo ello, el Grupo Ferrero reafirma su apuesta estratégica por el negocio de helados, sin marcas blancas, en ICFC y mantiene la asignación de inversión en todas sus áreas de actividad.
Suscríbete para seguir leyendo
- Última hora de la huelga indefinida de profesores en la Comunitat Valenciana: sigue en directo la tercera semana de protestas
- Conselleria acepta reunirse con los directores de centros: “Estamos absolutamente sobrepasados”
- Los dueños de pisos bajan los precios ante la dificultad para venderlos
- Pérez Llorca anuncia un presupuesto de 'casi 8.000 millones' para Educación y señala que la huelga 'ya no tiene sentido
- Costco inicia las obras del futuro hipermercado en Paterna que prevé abrir a finales de 2027
- La mayoría sindical rechaza la última propuesta de Educación, que califica de 'insuficiente' en las ratios y salarios, además de 'una burla' al valenciano
- La retirada oficial de CSIF del apoyo a la huelga da la puntilla a la unidad sindical
- La negociación educativa se desgasta un poco más: avanza en burocracia, pero se atasca en ratios