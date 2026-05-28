Jesús Navarro: "Carmencita está creciendo entre un 12 % y un 15 % anual, este año prevemos facturar 130 millones"

Mantener viva y relevante una empresa centenaria no es fácil, pero el director general de Carmencita, Jesús Navarro Alberola, se muestra convencido de que la compañía está dando los pasos en la buena dirección. Desde el punto de vista operativo, la compañía cuenta con su nueva fábrica en su Novelda natal, en la que se concentrará toda la producción de especias, sazonadores y edulcorantes, al tiempo que acaba de poner en marcha un nuevo almacén para centralizar toda su logística en el Parque Empresarial de Elche. Y, desde el punto de vista de los consumidores, la firma continúa con su apuesta por acercar su gama de productos al público más joven, con sus productos para air fryer o sus alianzas con Starbucks o McDonalds. Una medida con la que los responsables de la firma esperan garantizar también el futuro de la marca.

Con la nueva fábrica de Novelda a punto de ser oficialmente inaugurada, ¿qué les llevó a apostar por esta nueva nave en Elche?

Las nuevas instalaciones de Novelda servirán para concentrar la producción, el stock de materias primas, los laboratorios, las oficinas y buena parte de la actividad operativa de Carmencita. Hasta ahora el producto terminado estaba distribuido en distintos almacenes ubicados en varios puntos de España, como Murcia o Madrid. La operación que hemos realizado en el Parque Industrial de Elche responde precisamente a esa necesidad: concentrar la logística del producto terminado y evitar tener almacenes repartidos por el país. Es un paso importante para ganar eficiencia, ordenar mejor nuestra cadena logística y acompañar el crecimiento que está registrando la compañía.

Generalmente, estas inversiones se realizan ante unas buenas perspectivas de crecimiento. ¿En qué mercados geográficos prevén aumentar su negocio en los próximos años?

Afortunadamente, Carmencita está creciendo entre un 12 % y un 15 % anual, tanto en el mercado nacional como en el internacional. Ese crecimiento responde a una política de inversión continua, especialmente en calidad, marketing, lanzamiento de nuevos productos y rediseños que mantienen la marca en constante actualización. En Carmencita tenemos muy interiorizado el inconformismo. Esa evolución permanente nos permite seguir creciendo en los lineales de los supermercados, pero también en las cocinas domésticas y profesionales. Además, la marca está aprovechando el buen momento que viven las especias. Cada vez más consumidores buscan cocinar de forma saludable sin renunciar al sabor, al color y a la alegría en sus platos, y ahí las especias tienen un papel fundamental.

La cocina tiende a ocupar menos tiempo en las tareas de casa. Las categorías con mayor potencial son las que ayudan a completar un plato de forma fácil

Desde el punto de vista de categorías de productos, ¿cuáles son en las que más confían para crecer en el futuro?

Actualmente, la cocina tiende a ocupar menos tiempo en las tareas de la casa. Por eso, creemos que las categorías con mayor potencial de crecimiento son aquellas que ayudan a completar un plato de forma fácil o que permiten darle un toque final de sabor de manera sencilla. En esa línea se sitúan, por ejemplo, nuestros nuevos toppings de aguacate y pasta, que están teniendo una muy buena acogida pese al poco tiempo que llevan en el mercado. Son productos que responden muy bien a los nuevos hábitos de consumo.

En los dos últimos años se han acercado a nuevas formas de consumo con productos como los sazonadores para air fryer o para el café. ¿Cuál es la respuesta del público?

Los sazonadores para air fryer se lanzaron a principios de este año y están funcionando muy bien. La air fryer es una forma de cocinar que sigue creciendo semana a semana, y nuestros productos ayudan a potenciar el sabor de pescados, pollo, verduras o patatas de una manera muy sencilla. En el caso del café, las colaboraciones con Starbucks y la gran distribución han contribuido a dar visibilidad rápidamente a una gama que hasta ahora no existía dentro de nuestro producto. La acogida nos ha sorprendido muy positivamente, especialmente porque nos permite entrar con fuerza en un territorio en el que Carmencita no tenía tanta presencia.

El directivo señala la necesidad de que Carmencita se acerque al público joven. / Fernando Bustamante

¿Por qué decidieron hacer ese giro hacia este tipo de productos?

Por dos motivos principales. El primero, para ocupar nuevos nichos de mercado y seguir creciendo. El segundo, para mantener la marca actualizada y conectar con nuevos públicos, especialmente con consumidores más jóvenes que tienen hábitos distintos. Carmencita es una marca con mucha historia, pero precisamente por eso tiene que evolucionar de forma constante. Este tipo de productos nos permiten asegurar que la marca siga siendo relevante hoy y también en el futuro.

Mercadona y su crecimiento han sido claves en la evolución de Carmencita durante los últimos 20 años

Mercadona ha sido una de las claves en la actual situación de la compañía, ¿prevén ampliar su colaboración con ellos?

Mercadona y su crecimiento han sido claves en la evolución de Carmencita durante los últimos 20 años. Para nosotros es un socio industrial muy importante, que nos ha permitido acometer inversiones relevantes, como la nueva fábrica que pronto inauguraremos en Novelda, llamada a ser la fábrica de especias más moderna de Europa. Además, entre Mercadona y Carmencita ha existido un intercambio permanente de conocimiento, especialmente en torno a la calidad del producto, que es una obsesión compartida por ambas compañías.

También tienen acuerdos con McDonald’s o Starbucks, ¿puede explicarnos algo más de estas colaboraciones?

Con McDonald’s y Starbucks mantenemos acuerdos de cobranding muy interesantes para ambas partes. Para Carmencita son especialmente relevantes porque nos permiten acercarnos a públicos más jóvenes y reforzar la presencia de la marca en nuevos momentos de consumo. Estas colaboraciones nos ayudan a explorar territorios donde la marca puede seguir creciendo, manteniendo siempre el equilibrio entre innovación, calidad y coherencia con lo que Carmencita representa.

El impacto de la guerra

¿Cómo les está afectando la guerra de Irán desde un punto de vista logístico y qué están haciendo para solucionarlo?

Todo lo que afecta a la logística en esa parte del mundo tiene impacto en nuestra actividad. Muchas de nuestras mercancías atraviesan el canal de Suez y cualquier tensión en estas rutas puede generar dificultades, especialmente en tiempos de tránsito, costes y disponibilidad de producto. En este momento, los problemas se concentran en el estrecho de Ormuz. Aunque no nos afectan de forma directa en todas las categorías, sí tienen incidencia sobre la energía y, por tanto, sobre los costes. Hay que tener en cuenta que una parte muy relevante del precio de un tarro de especias está vinculada a la energía y al trabajo necesario para producirlo, envasarlo y ponerlo en el mercado.

En el caso concreto del azafrán, se le suma que Irán es el principal proveedor mundial. ¿Han puesto en marcha algún tipo de plan para sustituir la producción de este país? ¿En qué consiste?

Afortunadamente, la situación en Irán se está estabilizando y los campos de cultivo del azafrán se encuentran alejados de las zonas más afectadas por el conflicto. Además, contamos con stock suficiente hasta octubre, lo que nos da margen para gestionar la situación con cierta tranquilidad. En paralelo, estamos hablando con agricultores para valorar alternativas logísticas, entre ellas trasladar el azafrán a países vecinos y facilitar así la salida de la nueva cosecha, que se espera para el mes de noviembre.

El nuevo centro logístico de Carmencita en el el Parque Empresarial de Elche. / INFORMACIÓN

Otra de las consecuencias de la guerra es el encarecimiento del transporte. ¿Qué están haciendo para contrarrestar esta subida de costes?

La energía tiene un peso importante en el coste final de nuestros productos y, como ocurre en el conjunto del sector, tratamos de gestionar esas subidas con el mayor equilibrio posible. Nuestro objetivo es seguir siendo competitivos sin renunciar a la calidad. Siempre intentamos ajustar los precios de forma responsable, pero para Carmencita la prioridad sigue siendo mantener el nivel de calidad que el consumidor espera de la marca.

Por último, ¿cómo les fue el año pasado? ¿Pueden avanzarnos alguna cifra de facturación y beneficios?

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El año 2025 lo cerramos con una facturación de 108 millones de euros y un beneficio de 6 millones. Para este año prevemos alcanzar una facturación cercana a los 130 millones de euros. Este crecimiento estará impulsado por el lanzamiento de nuevas gamas de producto, la evolución positiva del mercado nacional y el avance de Carmencita en el ámbito internacional.