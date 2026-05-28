"Las rentas medias y bajas están siendo expulsadas del mercado de compra de vivienda"

"España se encuentra a las puertas de una crisis habitacional sin precedentes que marcará los próximos años”. Así de contundente se ha expresado hoy la directora de Estudios de Fotocasa, María Matos, durante su intervención en la primera jornada del X Congreso AIRE 2026, que se celebra en la Universitat Politècnica de València. Matos ha añadido que la escasez de oferta constituye uno de los principales factores de tensión. “Llevamos 15 años infraproduciendo vivienda y cada año ese déficit va aumentando”, ha señalado. Según los datos expuestos, Fotocasa estima un déficit de 1,8 millones de viviendas.

La portavos del citado portal inmobiliario ha presentado una radiografía del acceso a la vivienda marcada por el desajuste entre oferta y demanda. Según ha explicado, la demanda de vivienda continúa en niveles muy altos y supera ampliamente a la oferta disponible. Matos ha advertido de que una parte relevante de esa demanda no llega a materializarse en operaciones, sino que responde a una demanda frustrada por las dificultades de acceso. En este sentido, ha señalado que las rentas medias y bajas están siendo expulsadas del mercado de compra, mientras que quienes consiguen acceder presentan un perfil socioeconómico cada vez más alto.

Pacto de Estado

El director de la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la UPV y del Congreso AIRE, Fernando Cos-Gayón, ha vuelto a subrayar la necesidad de abordar el problema de la vivienda desde una visión estable, coordinada y de largo plazo. “No hay otra opción que un gran pacto de Estado”, ha señalado, antes de insistir en que “sin que se pongan de acuerdo las administraciones públicas es imposible; es un problema que no se soluciona en cuatro años”.

Susana Camarero, durante su intervención en el congreso / Levante-EMV

La inauguración institucional ha contado con la participación de José Alberto Conejero, vicerrector de Estudiantes y Emprendimiento de la UPV, y de Susana Camarero, vicepresidenta primera y Consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad de la Generalitat. Conejero ha destacado el valor de AIRE como foro académico vinculado a la práctica profesional y a la política pública. “Si no planteamos soluciones realistas, continuaremos viendo que el problema de la vivienda se acrecienta”, ha afirmado. Por su parte, Camarero ha situado el acceso a la vivienda como una de las principales prioridades del Consell y como un reto que exige actuar con rapidez y coordinación.

Movilidad

La mirada territorial ha llegado de la mano de Juan Giner, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de València, quien ha defendido la necesidad de analizar el problema de la vivienda desde una mirada territorial más amplia. Giner ha explicado que “la gran ciudad ya no termina en sus límites geográficos”, porque la realidad metropolitana ya existe. En este contexto, ha defendido la necesidad de una nueva mirada sobre el territorio y ha situado la movilidad como “piedra angular” para el impulso de un proyecto metropolitano.

Por su parte, Daniel del Pozo, managing director de Idealista Data, ha coincidido en señalar que la oferta disponible es insuficiente, especialmente en obra nueva, y ha explicado que esa escasez presiona directamente los precios. También ha advertido de que el mercado está mostrando señales de tensión económica y que determinadas intervenciones regulatorias tienen efectos directos sobre su funcionamiento. “Cuando se hiperregula el mercado, el mercado reacciona”, ha afirmado.

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Por último, Mikel Echavarren, CEO de Colliers España, ha analizado los factores que condicionan la inversión inmobiliaria en España y ha señalado tanto los elementos que hacen atractivo el mercado como los riesgos que frenan la entrada de capital. Entre los factores positivos, ha destacado la evolución demográfica del país, con un crecimiento de 2,5 millones de habitantes en cinco años, el atractivo turístico de España y su posición estratégica para el desarrollo de infraestructuras digitales.