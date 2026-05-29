Cajamar pone el foco en el talento y en el reto del relevo generacional

El director territorial de Cajamar en València, Jesús García, reivindicó la capacidad de la empresa familiar para resistir en entornos complejos gracias a una combinación de arraigo territorial, visión de largo plazo y relaciones sólidas con trabajadores, clientes y proveedores. García abrió el Foro Empresa Familiar 2026, organizado por Levante-EMV y Prensa Ibérica, poniendo en valor el peso estratégico de este modelo empresarial en la economía valenciana.

Durante su intervención recordó que la empresa familiar representa cerca del 87 % del tejido empresarial valenciano y genera alrededor del 78 % del PIB de la Comunitat Valenciana, unas cifras que, a su juicio, reflejan la importancia estructural de este modelo. Sin embargo, insistió en que el verdadero valor de estas compañías va mucho más allá de los números.

«La empresa familiar tiene una forma de entender el negocio que la hace especialmente interesante», afirmó García, quien subrayó la capacidad de estas compañías para actuar con resiliencia en momentos de dificultad económica o incertidumbre. Destacó además que esa fortaleza responde principalmente a una visión empresarial enfocada en el largo plazo y no únicamente en los resultados inmediatos.

Jornada sobre la empresa familiar. / Fernando Bustamante

El director territorial de Cajamar defendió también que el arraigo territorial continúa siendo una de las grandes fortalezas de la empresa familiar valenciana. Según explicó, esa conexión directa con el entorno genera vínculos de confianza sólidos tanto con empleados como con proveedores y clientes, algo que considera determinante para afrontar escenarios económicos complejos.

Pese a ello, García advirtió de que las empresas familiares siguen teniendo retos importantes por delante. Entre ellos citó el crecimiento empresarial, la necesidad de ganar tamaño, la profesionalización de la gestión y la capacidad para atraer y retener talento en un mercado cada vez más competitivo.

También puso el foco en la necesidad de reforzar los órganos de gobierno y mejorar la estructura interna de las compañías familiares para garantizar su continuidad y competitividad en un contexto marcado por la transformación constante.

Uno de los aspectos centrales de su intervención fue el relevo generacional, que definió como uno de los grandes desafíos históricos de la empresa familiar. No obstante, García defendió que la sucesión debe verse «como una oportunidad» para reforzar la competitividad y modernizar las compañías.

Cajamar mantiene una relación cercana con este tipo de compañías y comparte con ellas una visión basada en la estabilidad y el desarrollo a largo plazo

En paralelo, destacó la importancia de la transformación empresarial ligada a la digitalización, la innovación y la sostenibilidad. «Hoy nadie duda de que el futuro de las empresas pasa por esos ámbitos», afirmó.

García señaló además que muchas empresas familiares valencianas ya están avanzando en esa dirección y consideró que este tipo de compañías mantienen una gran capacidad de adaptación pese al actual contexto de incertidumbre económica, social y geopolítica.

Acompañante estratégico

En este escenario, el director territorial de Cajamar reivindicó el papel de la entidad financiera como acompañante estratégico de las empresas familiares en sus procesos de crecimiento y transformación. Según explicó, Cajamar mantiene una relación cercana con este tipo de compañías y comparte con ellas una visión basada en la estabilidad y el desarrollo a largo plazo.

Por ello, quiso lanzar «un mensaje de absoluta confianza» hacia el tejido empresarial familiar valenciano y defendió que este modelo sigue teniendo una enorme capacidad para liderar el desarrollo económico de la Comunitat Valenciana.

Eso sí, insistió en que las empresas deberán seguir evolucionando y adaptándose a los nuevos desafíos sin perder los valores fundacionales que históricamente las han caracterizado. «La empresa familiar tiene una gran oportunidad para seguir liderando el desarrollo económico de la Comunitat Valenciana siempre que sea capaz de evolucionar sin perder su esencia», concluyó.

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Desde Cajamar, añadió García, seguirán acompañando a estas compañías «como socios financieros y aliados estratégicos» en un contexto marcado por la transformación empresarial y la necesidad de reforzar la competitividad.