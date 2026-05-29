Eléctrico y por 9.000 euros: Así es Geely EX2, el coche más vendido de China que podría salir de Ford Almussafes

El coche eléctrico más vendido en China podría tener acento valenciano. El Geely EX2, un utilitario compacto que triunfa entre los coductores del gigante asiático, se perfila como uno de los modelos con más opciones para salir de la planta de Ford Almussafes dentro de la negociación entre el fabricante oriental y la multinacional estadounidense. La operación, todavía no confirmada oficialmente, supondría un balón de oxígeno para la factoría valenciana y marcaría la avanzadilla de los fabricantes chinos en España.

A principios de año trascendió que ambas compañías exploraban fórmulas de colaboración industrial y tecnológica en Europa, con Almussafes como uno de los principales activos de la negociación. Desde entonces se ha situado el EX2 como el modelo elegido para ocupar parte de las instalaciones valencianas, en concreto la nave Body 3, actualmente sin uso.

Cómo es el EX2

Según medios especializados, el EX2 fue en 2025 el coche más vendido del mercado chino, con más de 465.000 unidades matriculadas. Se trata de un compacto eléctrico del segmento B, de tamaño similar al antiguo Ford Fiesta, diseñado para competir en precio con los modelos de combustión y con rivales como el BYD Dolphin o el MG4.

En China, el modelo se comercializa con tarifas que comienzan en torno a los 68.800 yuanes, unos 8.700 o 10.000 euros al cambio según versiones. Esa competitiva política de precios es precisamente una de las claves de la ofensiva china sobre Europa. El problema para Geely es que exportar directamente desde China encarece el vehículo por los costes logísticos y, sobre todo, por los nuevos aranceles europeos a los eléctricos fabricados en el gigante asiático.

Geely EX2 es un coche 100 % eléctrico compacto, pensado sobre todo para ciudad y trayectos diarios. Tiene diseño tipo hatchback-crossover urbano, de cinco puertas, tamaño manejable y una cabina bastante tecnológica para su segmento. No obstante, las versiones y especificaciones pueden cambiar según el país.

Su interior destaca por una pantalla central de 14,6”, sistema Flyme Auto, cuadro digital, Apple CarPlay/Android Auto, buen aprovechamiento del espacio, maletero trasero de 375 litros de capacidad y delantero de 70.

En seguridad, según versión, puede incluir seis airbags, ABS, control de estabilidad, alerta de colisión frontal, frenado autónomo de emergencia, alerta de salida de carril, control crucero adaptativo y cámara panorámica.

Recuperar carga de trabajo

La llegada de Geely a Ford, de confirmarse el acuerdo entre ambas compañías, permitiría recuperar carga de trabajo y actividad industrial en las instalaciones de Almussafes, preparadas para fabricar cientos de miles de vehículos al año.

La plantilla de la factoría valenciana se encuentra actualmente en un ERTE Red, mientras espera la llegada del nuevo coche multienergía que la dirección de la compañía ya ha anunciado para 2028. Se trata de un SUV de la familia del Bronco, una de las líneas más significativas del fabricante estadounidense. No obstante, como ya anunció Ford la pasada semana, se tratará de un Bronco que se adapte a las necesidades y gustos del conductor europeo.

El Ford Bronco americano. / James Lipman

Por ahora, el Kuga es el único modelo que mantiene con vida la planta valenciana y del que el año pasado tan solo se fabricaron 98.500 unidades, la peor cifra de producción de la historia de Ford en Valencia.

Noticias relacionadas

Además, la próxima semana está prevista una nueva reunión entre la dirección de Ford y sindicatos de Almussafes para revisar el acuerdo de electrificación y condiciones de la plantilla.