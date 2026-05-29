Grupo La Plana subraya la importancia de planificar el relevo generacional a largo plazo

La empresa familiar debe preparar el relevo generacional con tiempo, reforzar la unión entre familia y empresa y mantener una visión compartida del proyecto. Ese fue uno de los principales mensajes que trasladó Susana Piquer, responsable de la oficina de familia de Grupo La Plana, durante su participación en el Foro Empresa Familiar 2026 celebrado en la sede de la Denominación de Origen Valencia.

Piquer participó en la primera mesa redonda del encuentro junto a Francisco Segura, CEO de Grupo Paco Segura y presidente de Avia, y Berti Barber, directora de marketing y cofundadora de Teika. Durante el debate defendió el papel de la empresa familiar como motor económico y social, pero también como modelo empresarial estrechamente vinculado al territorio y al entorno en el que desarrolla su actividad.

«La empresa familiar tiene una motivación que va más allá de lo económico», señaló. En su opinión, una de las grandes diferencias respecto a otras compañías es precisamente el arraigo territorial y la voluntad de generar impacto positivo allí donde se desarrolla el negocio. Piquer destacó además valores como la resiliencia, la estabilidad y la continuidad como elementos diferenciales de este modelo empresarial.

Buena parte de su intervención giró en torno al relevo generacional, uno de los asuntos centrales del foro. La representante de Grupo La Plana insistió en la importancia de planificar con calma y consenso los procesos de sucesión para evitar conflictos y garantizar la continuidad de la empresa.

Susana Piquer, durante el Foro Empresa Familiar 2026. / Fernando Bustamante / Fernando Bustamante

«Es importante tener una misma visión porque es un proyecto común», explicó. Según defendió, el trabajo de preparación debe comenzar desde edades tempranas, fomentando el vínculo emocional de las nuevas generaciones con la empresa familiar y transmitiendo el esfuerzo realizado por quienes levantaron el negocio.

Piquer aseguró que ese sentimiento de pertenencia se construye poco a poco, acercando a hijos y familiares a la realidad de la compañía desde pequeños y haciéndoles partícipes del proyecto empresarial. «Los emprendedores tienen mucho amor por lo que han hecho y eso se traslada a la familia», afirmó durante el coloquio.

En este sentido, puso su propia experiencia como ejemplo y recordó cómo su padre la llevaba de pequeña a conocer la actividad de la empresa. «Esa proximidad es muy importante», señaló.

Otro de los asuntos sobre los que incidió fue la importancia de los órganos de gobierno familiar. Piquer defendió especialmente el papel del consejo de familia como espacio para abordar cuestiones relacionadas con la convivencia entre empresa y familia y evitar que los problemas personales acaben trasladándose al negocio.

Las nuevas generaciones

«Las cosas que tienen que ver con familia y empresa se han de tratar ahí», explicó. A su juicio, separar correctamente ambos ámbitos resulta fundamental para preservar la estabilidad de la compañía y garantizar una gestión ordenada.

La directora de la oficina de familia de Grupo La Plana también abordó el papel de las nuevas generaciones dentro de las empresas familiares. Aunque defendió la necesidad de mantener el arraigo y el sentido de pertenencia, insistió en que el relevo debe ir acompañado de preparación y profesionalización.

Susana Piquer consideró necesario combinar la experiencia acumulada con nuevas capacidades y enfoques que permitan a las empresas seguir creciendo y adaptándose a un entorno económico cambiante

«Las nuevas generaciones están más próximas al cambio», aseguró. Por ello, consideró necesario combinar la experiencia acumulada con nuevas capacidades y enfoques que permitan a las empresas seguir creciendo y adaptándose a un entorno económico cambiante.

En la parte final de la mesa, Piquer reivindicó la empresa familiar como «un bien social» por su capacidad para generar riqueza, empleo y estabilidad en el territorio. Además, defendió que este tipo de compañías suelen mantener una mayor responsabilidad social y una relación más estrecha con el entorno en el que operan.

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«Si la empresa hace las cosas bien, crea empleo y es sostenible, claro que es un bien social», concluyó.