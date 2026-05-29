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Foro Empresa Familiar 2026

Teika pone el foco en la cohesión de la empresa familiar

La cofundadora de la compañía, Berti Barber, destaca el valor de la cercanía y la convivencia entre generaciones

Berti Barber, directora de Marketing y confundadora de Teika.

Berti Barber, directora de Marketing y confundadora de Teika. / Fernando Bustamante / Fernando Bustamante

J.M.B.

València

La empresa familiar debe mantener su cercanía humana y reforzar la conexión emocional con las personas para afrontar los retos de futuro. Esa fue una de las principales ideas defendidas por Berti Barber, directora de marketing y cofundadora de Teika, durante su participación en el Foro Empresa Familiar 2026.

Barber participó en la primera mesa redonda del encuentro junto a Francisco Segura, CEO de Grupo Paco Segura y presidente de Avia, y Susana Piquer, directora de la oficina de familia de Grupo La Plana. Durante el debate puso el foco en la dimensión social y humana de la empresa familiar y defendió que este tipo de compañías generan entornos laborales más próximos y cohesionados.

«La empresa familiar crea escenarios muy buenos para tener trabajadores de una forma más cercana y más solidaria», afirmó. En su opinión, esa proximidad resulta especialmente importante en un contexto social «cada vez más disperso».

Uno de los asuntos sobre los que más incidió fue el relevo generacional y la necesidad de planificar con tiempo la sucesión dentro de las empresas familiares. Barber defendió que la comunicación resulta fundamental para comprobar si las nuevas generaciones están realmente alineadas con el proyecto empresarial. También defendió la importancia de incorporar nuevas ideas sin perder la esencia de la compañía.

La cofundadora de Teika subrayó además que el liderazgo no depende únicamente del apellido familiar. «No todos nacen líderes», aseguró, antes de defender un modelo de liderazgo cercano al día a día de la empresa. «Es importante que el líder esté cerca del campo de batalla», afirmó, defendiendo que la dirección debe mantener el contacto directo con los equipos y con la realidad cotidiana del negocio.

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Barber también destacó el valor de la convivencia entre distintas generaciones. A su juicio, combinar experiencia sénior y nuevas perspectivas jóvenes aporta equilibrio y permite afrontar mejor los cambios sociales y empresariales. Por último, reclamó una mayor conciencia social sobre la importancia de garantizar la viabilidad de las empresas familiares en el territorio y defendió su papel como generadoras de cohesión y estabilidad social.

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