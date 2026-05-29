La vivienda usada se encarece en más de 35.000 euros en un año en la Comunitat Valenciana

Constreñido por la escasez de oferta y la demanda turística y residencial de alto nivel, el aspirante a una vivienda vive asombrado la incontinencia en los precios. Aunque muchos vendedores están teniendo que rebajar sus elevadas expectativas de ingresos para lograr compradores y a pesar de que se está constantando una desaceleración, lo cierto es que el coste de un piso usado sigue al alza por la falta de obra nueva y la voluntad/necesidad de muchos ciudadanos, incluidos inmigrantes, de encontrar un hogar propio y no compartido.

El precio de una vivienda de segunda mano en la Comunitat Valenciana se situó de media este mes de mayo en los 2.847 euros el metro cuadrado, lo que implica un incremento del 18,3 % respecto al mismo mes del año pasado, según el portal inmobiliario Fotocasa, que sitúa el coste de un piso de 80 metros cuadrados en 227.730 euros. Por tanto, la diferencia respecto de lo que se pagaba en el mismo período de 2025 (192.551) es de 35.179 euros. De más, claro.

María Mateos, directora de Estudios del portal, asegura que "vemos cómo el interés por residir en el arco mediterráneo continúa al alza, mientras que el stock de vivienda de segunda mano es incapaz de absorber este volumen de compradores. Este desequilibrio está acelerando los precios a un ritmo que no veíamos en años". No obstante, hay un dato para la esperanza y es que la subida intermensual está frenándose seriamente. El aumento en la Comunitat Valenciana respecto de abril es de solo un 2,1 %, pero en España se queda en una décima y algunas autonomías registran una variación negativa.

Valencia

La provincia de Valencia, con un alza del 22 % en términos interanuales, fue el territorio, tras la de Murcia, que registró un mayo alza con un 22 % que elevó el precio de la vivienda usada a 2.509 euros de media. Eso sí, con un descenso intermensual de nueve décimas. La situación se modera en la capital a la autonomía, donde el coste sube un 10,8 % respecto de mayo de 2025, aunque desciende en un 1,3 % en relación a abril de 2025. Llega a los 3.664 euros el metro cuadrado.

Viviendas en Xàtiva / Perales Iborra

Fotocada analiza también la evolución por municipios y pone de relieve que algunos de los mayores incrementos de precios del último año se producen en localidades de l'Horta Sud afectadas por la dana. Así, el alza en Paiporta es del 43,5 % (hasta 2.507 euros), del 41,6 % en Albal (2.196) y del 27,3 % en Benetússer (2.029). El mayor descenso se registra en Oliva, con un bajada del 5,5 %, hasta los 1.790 euros. Por último, los dos municipios de la Comunitat Valenciana con los precios más elevados son Calp (4.846 euros el metro cuadrado de media) y Alboraia (4.715).

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Una muestra evidente de la batalla por lograr una residencia se encuentra en la velocidad con que muchas viviendas salen del mercado. En València, el 15 % de las ofertas anunciadas por el portal inmobiliario idealista duran en el mercado menos de una semana. Ese porcentaje ha disminuido en dos puntos respecto del primer trimestre de 2025, seguramente porque los elevados precios están provocando que muchos ciudadanos se retriagan y obligan a los propietarios a rebajar sus reclamaciones, como ha quedado dicho. Entre una semana y un mes a la venta está el 30 % del total de anuncios y entre uno y dos meses, el 23%. Solo el 4 % está más de un año. En la provincia de Valencia es el 14 % los que están menos de una semana, frente al 16 % de hace un año.