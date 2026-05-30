El Consell destina 40 millones a Parc Sagunt y 12 a Ford Almussafes para el coche eléctrico

La Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio dispondrá de 649 millones de euros durante 2026, lo que supone una caída total del 8,5 % en comparación con el año anterior. Con todo, en el capítulo de gastos diversos destina una partida algo superior a los 40 millones de euros para impulsar de los motores industriales y logísticos de la Comunitat Valenciana: Parc Sagunt y Ford Almussafes. Así lo incluye el proyecto de ley de Presupuestos, que ya ha sido entregado en les Corts Valencianes para el inicio de su tramitación parlamentaria.

La administración autonómica incluye una partida de 31,8 millones de euros, a través de Espacios Económicos Empresariales (EEE) para la financiación de inversiones en la plataforma intermodal de Sagunt. Además, en este recinto empresarial del Camp de Morvedre contempla 4,3 millones para iniciar las obras en infraestructuras prioritarias que darán servicio al parque empresarial Parc Sagunt en su conjunto.

También en este emplazamiento, la conselleria de Industria dedicará 3 millones de euros en PowerCo Battery Spain para "contribuir a la financiación del impulso a la formación especializada para la fabricación de baterías".

Apoyo a Ford Almussafes

En el capítulo industrial, la factoría de Ford Almussafes recibirá 12 millones de euros para apoyar la electrificación de productos, mejora de la eficiencia energética, transformación tecnológica de procesos y desarrollo de proyectos de I+D+i en la planta valenciana de automóviles. Este se prepara para acelerar la producción de vehículos multienergía -sobre todo con la producción del Bronco a partir de 2028- así como la posible fabricación de modelos de la firma china Geely, que ocupará una parte de la fábrica valenciana. Geely EX2, el coche más vendido de China que podría salir de Ford Almussafes es el utilitario compacto que triunfa en el mercado y el elegido para ocupar la nave 'Body 3' de la factoría valenciana.

Aparcamiento de automóvil en la planta de Ford Almussafes. / Perales Iborra

ICFC y Stadler

Otras empresas que recibirán ayudas públicas del Consell para impulsar sus centros industriales son Ice Cream Factory (ICFC) -la antigua Avidesa, ubicada en Alzira- para la ampliación y modernización de sus instalaciones, con nuevas líneas de producción. Tanto esta línea como la de Ford se incluyen en la destinada a la recuperación del tejido empresarial tras la dana. Por su parte, Campofrío SB contará con una subvención directa de 5,39 millones de euros para la implantación de su nueva fábrica en Utiel (Valencia), que sustituirá a la que estaba situada en Torrent.

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Además, Stadler Rail Valencia recibirá una subvención de 8,66 millones de euros para la fabricación de los nuevos vehículos 'Citylink' y otros convoyes, a los que se suman otros 200.000 euros para gastos corrientes de formación y desarrollo técnico y otros trenes fabricados en las plantas de esta multinacional suiza en la Comunitat Valenciana, donde cuenta con instalaciones en Albuixech y Vall d'Uixó.