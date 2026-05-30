Así es Costco: La cadena estadounidense que aterriza en Valencia

Las obras ya han empezado y los trabajos arrancarán en breve tras las primeras catas y movimientos de tierra. La multinacional Costco ha apretado el acelerador para abrir cuanto antes su nueva tienda en València, concretamente en Paterna. Costco, el gigante de Estados Unidos del sector de los hipermercados, acaba de lograr la licencia ambiental para la instalación, apertura y funcionamiento por parte del ayuntamiento para abrir por fin su sexta tienda en el país.

Aunque el proyecto se anunció en 2020, los permisos se han retrasado hasta ahora pero parece que la intención de la multinacional es abrir cuanto antes. El nombre de Costco (Costco Wholesale Corporation) es cada vez más conocido en España. Esta cadena internacional de hipermercados, que ocupa la segunda posición del mercado a nivel mundial, está en pleno plan de expansión por el país.

Origen e historia de Costco

El origen de la compañía se remonta a 1976 en Estados Unidos, bajo el nombre de Price Club, un negocio en un hangar de San Diego creado por Sol Price y su hijo Robert. Aunque inicialmente nació para profesionales, pronto atrajo a clientes particulares por sus buenos precios y la variedad de productos, lo que cambió el rumbo de la empresa. Más tarde, en 1983, se abrió el primer local de Costco en un almacén de Seattle. Ambas empresas crecieron notablemente y terminaron fusionándose en 1993 bajo la firma Price Costco.

Interior del establecimiento comercial que abrió Costco en Sevilla. / Efe

El sistema de socios de Costco y sus tarifas

A medio camino entre el modelo para profesionales de Makro y el de precios bajos de Lidl, Costco basa su éxito en un sistema de afiliados que pagan una cuota por acceder a su catálogo. Para poder comprar en sus instalaciones, es obligatorio registrarse como socio mediante un formulario online o en la misma tienda. La tarifa para particulares es de unos 36 euros anuales, mientras que para empresas y autónomos es de 30 euros anuales. Como garantía de satisfacción, la empresa devuelve el importe de la cuota al darse de baja si el cliente no queda conforme, incluso el mismo día del alta.

Catálogo de productos: Alimentación y sección Bazar

El catálogo de Costco destaca por su variedad y se centra fundamentalmente en bienes de primera necesidad y alimentación, especialmente alimentos secos, cuyos precios y existencias se revisan diariamente para mantener el ahorro. También cuenta con una sección de bazar con ofertas temporales que recuerdan a las de Lidl o Aldi, donde se pueden encontrar juguetes, ropa, electrodomésticos, útiles de cocina, joyas, decoración y productos de electrónica. Además de trabajar con primeras marcas y firmas americanas conocidas, la cadena ofrece su propia marca blanca, Kirkland Signature, de cuya calidad están especialmente orgullosos por el cuidado en la selección de sus proveedores.

Estrategias para conseguir precios tan competitivos

La competitividad en los precios se logra gracias al sistema de afiliados y la apertura de nuevos centros, combinados con un estricto ahorro en instalaciones. Las tiendas de Costco prescinden de decoraciones, montajes atractivos o música, mostrando un aspecto de almacén industrial donde los productos se apilan en grandes montones sobre palés y altas estanterías.

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A este ahorro logístico se suma la apuesta por el gran formato. La gran mayoría de los productos se venden en tamaños extra grandes o packs familiares con muchas más unidades de lo habitual. De este modo, la empresa busca vender un gran volumen de mercancía para ajustar los beneficios y conseguir rebajar al máximo los precios finales para el consumidor