El sector tecnológico valenciano dispara su empleo un 41,8 % en un año por el crecimiento de las empresas

La Comunitat Valenciana afianza su papel como tercer gran ecosistema tecnológico de España. El 'Informe de Empresas Tech e Innovadoras España 2026', elaborado por la plataforma empresarial Scoutyn, sitúa a la autonomía con 1.103 empresas tecnológicas, 12.152 empleos directos y una facturación anual de 2.206 millones de euros. La cifra la mantiene por detrás de Cataluña y Madrid, pero por delante de País Vasco y Andalucía en número de compañías.

El avance valenciano es especialmente relevante por su impacto laboral. En un año, el número de empresas ha pasado de 966 a 1.103 -cifra que supone un aumento del 14,1 %-, mientras que el empleo crece un 41,8 %, hasta sumar 3.586 puestos más, debido a la ganancia de tamaño y estado de madurez de las empresas que ya consolidan su modelo, según se desprende del estudio. La facturación también mejora, aunque a menor ritmo, con un incremento del 20,8 % respecto al ejercicio anterior.

Las 'startups' valencianas bajan de 591 a 539, lo que significa un retroceso del 8,8 %, y su facturación cae con más fueza, un 35,8 %, hasta 85 millones. Aun así, la compañías tecnológicas valencianas generan más empleo que el año anterior, con un total de 3.163 puestos. El verdadero salto llega por las ‘scaleups’ (empresas que ya no son 'startups', que han superado la fase inicial de desarrollo y han demostrado que su modelo de negocio es rentable). Estas pasan de 51 a 67 y duplican con creces su empleo, hasta los 2.828 trabajadores. Además, las pymes innovadoras también empujan: ya son 467, con 6.025 empleos y 1.485 millones de facturación.

Por áreas geográficas, la ciudad de València vuelve a ejercer de epicentro del sector tecnológico. La ciudad reúne 525 empresas del ramo, con un total de 5.125 empleos y 755,7 millones de euros de facturación, lo que la sitúa como el tercer polo urbano de innovación de España, solo por detrás de Madrid y Barcelona. Alicante aparece también entre los principales núcleos, con 106 empresas, 1.174 empleos y 232,8 millones de facturación; Castelló suma 70 compañías.

Sectores más dinámicos

Por sectores, la Comunitat Valenciana muestra una base diversificada. Así, el sector de la salud lidera el listado con 87 empresas; seguida del 'software' como servicio, con 71 compañías; inteligencia artificial, con 60, y áreas como alimentos (49), energía (48) y biotecnología (48) completan el listado. En facturación destacan energía, con 342 millones; comercio electrónico, con 191,8 millones, y finanzas, con 135,2 millones. La inversión conseguida en 2025 asciende a 238,4 millones en 39 operaciones, más del doble que en 2024.

En comparación con España, la Comunitat Valenciana representa alrededor del 10,7 % de las empresas tecnológicas del país, el 8,9 % del empleo y el 11,3 % de la facturación nacional. En conjunto, España alcanza ya las 10.294 empresas tecnológicas, 137.042 empleos y 19.442 millones de impacto económico anual. El patrón valenciano se parece al español en cuanto a que retroceden las ‘startups’, pero crecen las compañías más maduras. En el cómputo nacional, las ‘startups’ bajan un 3 %, mientras las ‘scaleups’ suben un 38,8 % y las pymes un 59 %.

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De este modo, el informe revela que el ecosistema valenciano no solo crea proyectos, sino que empieza a consolidar empresas capaces de escalar, contratar y facturar. El reto, frente al peso de Madrid y Cataluña, será convertir esa madurez en más inversión, más liderazgo sectorial y más presencia internacional.