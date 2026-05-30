Situación límite en el transporte valenciano: la subida del gasoil dispara al 40% los costes de explotación

La Federación Valenciana de Empresarios del Transporte y la Logística (FVET) lanza un mensaje para navegantes: la situación de las 14.800 empresas y 94.000 trabajadores del sector en la autonomía es límite. El presidente de esta patronal, Carlos Prades, alerta de "problemas de tesorería y descapitalización" porque el combustible representa ya cerca del 40 % de los costes de explotación de un vehículo pesado, una cifra que se ha disparado tras semanas consecutivas de subida del gasoil. Esta partida de gastos representaba algo más del 30% de las empresas antes de la escalada de los precios de los combustibles.

A la vista de la situación, FVET reclama al Gobierno -tal como anunció el pasado mes de marzo-. el pago urgente de la ayuda de 20 céntimos por litro de carburante anunciada para el sector del transporte ante el impacto de la guerra de Irán sobre el precio del petróleo. Y es que el artículo 55º del Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, aprobó una nueva ayuda extraordinaria y temporal para sufragar el precio del gasóleo consumido por los titulares de vehículos que tienen derecho a la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos por el gasóleo de uso profesional. Para los suministros de gasóleo realizados entre el 22 de marzo y el 30 de junio de 2026 el importe de la ayuda ascenderá a 20 céntimos por cada litro de gasóleo "para uso general utilizado como carburante en el motor de los vehículos que tienen derecho a la devolución parcial por el gasóleo de uso profesional".

La patronal valenciana del transporte advierte de que el retraso en la autorización europea y, por tanto, en el abono efectivo de estas ayudas, está generando "una situación de creciente tensión económica para muchas empresas transportistas", advierte Prades. Explica que “el transporte está soportando una presión económica muy difícil de asumir. El retraso en el abono de las ayudas está tensionando la capacidad operativa y financiera de muchas empresas”, resalta el presidente de FVET.

Márgenes de actividad

La organización empresarial valenciana considera que el incremento del precio del carburante desde el inicio del conflicto ha sido especialmente intenso, elevando notablemente los costes operativos del transporte por carretera y reduciendo los márgenes de actividad. “El incremento del combustible está siendo muy superior a las ayudas anunciadas. Aun así, necesitamos que se paguen cuanto antes porque hay empresas que empiezan a tener dificultades financieras importantes”, ha advertido Prades.

Camiones circulando por la autovía A3, a su llegada a València. / J.M. LÓPEZ

FVET reclama además que la Unión Europea elimine las limitaciones vinculadas al régimen de 'mínimis' (que exime a las ayudas o subvenciones públicas de pequeña cuantía de la obligación de ser notificadas y aprobadas por la Comisión Europea) o cualquier otro tope, tal y como ya ocurrió durante la guerra de Ucrania, para que la ayuda de los 20 céntimos repercuta sobre la totalidad de los litros consumidos, con independencia de la flota de cada empresa.

Abastecimiento de actividad

El transporte por carretera es un sector esencial para el abastecimiento y la actividad económica, por lo que reclama medidas ágiles y eficaces que permitan garantizar su viabilidad mientras continúe la volatilidad del mercado energético. La guerra en el Golfo eleva los riesgos de escasez y racionamiento de combustible, lo que preocupa de lleno al transporte de mercancías por carretera. El efímero desbloqueo del estrecho de Ormuz y el enquistamiento del conflicto provocan los primeros problemas en Asia y amenazan incluso a Europa, donde llenar el depósito de gasóleo de un tráiler en la actualidad es 420 euros más caro que antes del estallido de la guerra, el pasado 28 de febrero. Cuesta de media cerca de 2.000 €, pudiendo variar según la capacidad del tanque (generalmente entre 1.000 y 1.500 litros).