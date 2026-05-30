Valencia lidera la subida del alquiler en España en una década

Valencia es la provincia española que encabeza el ranking estatal con una subida acumulada del 55 % en los nuevos contratos de alquiler de viviendas entre 2015 y 2024. Castellón se sitúa en el 43 % y Alicante en el 41 %, lo que coloca a las tres provincias valencianas en el grupo de las diez con mayor encarecimiento de España, según el Informe de Coyuntura sobre el Índice de Precios de la Vivienda en Alquiler (IPVA), elaborado por el Gabinete Económico Confederal de CC OO. En los contratos existentes, la Comunitat Valenciana también lidera la subida con un 29 %, por encima de la media estatal del 21 %.

El informe constata que el precio del alquiler ha aumentado un 23 % acumulado entre 2015 y 2024 y que los “saltos” de precio se producen fundamentalmente al firmar un nuevo contrato. De hecho, a nivel nacional, el precio de los nuevos contratos ha crecido un 37 % acumulado desde 2015, frente al 21 % de los contratos ya existentes. Solo en 2024, la subida anual de los nuevos contratos (8,8 %) triplicó la de los contratos en vigor (2,8 %).

Evolución

El documento compara la evolución de los precios del alquiler con la del salario medio (EPA) entre 2015 y 2024. En el conjunto del Estado, los salarios nominales han crecido un 26 %, cifra que supera la subida de los contratos existentes (21 %), pero que queda muy por debajo del 37 % de los nuevos contratos. En la Comunitat Valenciana, esta brecha se amplía hasta los 19 puntos porcentuales, la mayor de toda España.

Edificios de obra nueva en el barrio de Quatre Carreres de València / Francisco Calabuig

Dado que los contratos de arrendamiento tienen una duración máxima de entre 5 y 7 años, cada año vencen entre el 14 % y el 20 % de los contratos vigentes, lo que afecta potencialmente a 650.000 hogares en toda España que deben renegociar sus condiciones. En 2024, se firmaron unos 400.000 contratos nuevos, todos ellos sometidos a las condiciones actuales de un mercado muy tensionado.

Impacto

Aunque el impacto no se produce el mismo año para todos los inquilinos e inquilinas, el informe subraya que todas las personas que viven de alquiler conviven con la amenaza permanente del vencimiento de su contrato, la posibilidad de no renovación o de una subida de precio que no puedan asumir. CC OO señala que el problema se agudiza especialmente en las zonas urbanas y turísticas con mayor presión de demanda, y donde una parte significativa del parque de alquiler se destina a usos turísticos, de temporada o por habitaciones, fuera del alcance de la Ley de Arrendamientos Urbanos.

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Ante esta situación, el sindicato "exige medidas urgentes y estructurales: la creación de un parque público de vivienda de alquiler asequible, una regulación efectiva que frene los abusos del mercado privado, el control de precios en las zonas tensionadas y políticas activas que garanticen el derecho constitucional a una vivienda digna, especialmente para jóvenes, personas mayores y hogares con salarios bajos o medios".