El Consell eleva el gasto en vivienda un 35 % pero reduce un 24 % las ayudas a jóvenes y colectivos vulnerables

Casi la mitad del presupuesto para 2026 de la Vicepresidencia primera y Conselleria de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad está destinado al mercado inmobiliario. Son 349 millones de euros de un total de 679, cuando un año antes esas partidas sumaban 304 de 709 millones. Se trata, por tanto, de un incremento del 14,8 %. No obstante, las cuentas incorporan un matiz de calado: el dinero para vivienda e innovación en la construcción aumenta, pero desciende el volumen de las ayudas destinadas a función social, según consta en las cuentas de la Generalitat para este año presentadas el pasado viernes.

El departamento que dirige Susana Camarero tiene dos grandes programas destinados a vivienda. El más cuantioso asciende a 271,4 millones de euros, con un aumento del 35,5 %. Se denomina 'Vivienda y calidad e innovación en la construcción'. El segundo es 'Función social de la vivienda' y su presupuesto se sitúa este año en los 78,3 millones, lo que implica un descenso del 24,7 % respecto de los 104 millones del ejercicio precedente. Esta reducción, por cierto, está en la línea de lo que ha sucedido con los fondos para empleo, que registran descensos del 31,4 % en el dinero destinado al Servicio Valenciano de Empleo y Formación Labora, de 228 a 157 millones, del 30,5 % en condiciones de trabajo (de 50 a 34 millones) y del 12,6 % en diversidad (de 21 a 18 millones).

Necesidad

En un momento en que la vivienda se ha convertido en una necesidad urgente para un sinfín de ciudadanos, sobre todo jóvenes, que ven cómo la falta de oferta en el mercado libre y de pisos de protección pública y unos precios disparados les están cerrando el paso a tener un domicilio en propiedad, el Consell va a destinar una parte sustancial de su presupuesto en esta materia al impulso de la vivienda de protección, pero también de la construcción industrializada, una técnica que puede contribuir al abaratamiento de los inmuebles.

Viviendas en construcción en València / Germán Caballero

Así, entre las líneas de actuación que están contempladas en el programa de 'Vivienda y calidad e innovación en la construcción', el Consell incluye, entre otras medidas, la puesta en marcha del Clúster de Industrialización en la Construcción en la Comunitat Valenciana, el impulso de estrategias para la implantación de energías renovables y autoconsumo en el ámbito residencial, el impulso y mejora de la capacidad del parque público de vivienda de la Generalitat, la promoción de la rehabilitación de inmuebles destinados a vivienda de propiedad de la Generalitat, así como la promoción y fomento de la VPP a través de mecanismos de colaboración público-privada y del 'cohousing' (modelo residencial que combina espacios privados con áreas comunes) mediante la concesión de ayudas. Este programa incluye líneas de subvención al Plan Estatal de Acceso a la Vivienda 2026-2030.

Jóvenes

Como ha quedado dicho, la otra gran partida en materia de vivienda es la relacionada con la llamada función social, que es la que padece recortes de calado. Esta partida general incluye objetivos como incentivar el acceso a la compra de vivienda a través de programas que contribuyan a facilitar esa adquisición por parte de los jóvenes, establecer mecanismos para paliar la pérdida de la vivienda habitual como consecuencia de desahucios, facilitar el acceso a un piso a los colectivos vulnerables, desarrollar medidas que favorezcan la movilización de viviendas deshabitadas, garantizar la atención integral de los propietarios de pisos ocupados de forma ilegal o desarrollar medidas que faciliten a los jóvenes acceder a viviendas en zonas rurales desfavorecidas.

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Por otro lado, los presupuestos para vivienda incluyen también un total de 3,24 millones de euros a distribuir en ayudas a entidades privadas y públicas. La parte más abultada es para mancomunidades y ayuntamientos (2,96 millones) y está destinada al desarrollo de la red Xaloc, oficinas locales de vivienda, rehabilitación y regeneración urbana. Colegios de ingenieros y arquitectos, la patronal sectorial Fevec y varios institutos tecnológicos son algunos de los agraciados.