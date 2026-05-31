En defensa del zumo 100%

Llévense las manos a la cabeza y sobre todo, no se asusten. Reproduzco en su literalidad: ‘Por qué es importante eliminar el zumo de naranja en el desayuno’; ‘El alimento típico de los desayunos de España que se asocia con distintos tipos de cáncer’; ‘Por qué el zumo de fruta natural puede elevar el riesgo de ictus’ o el más macabro ‘Beber zumo de naranja en esta pequeña cantidad aumentaría el riesgo de muerte’ (Sic). Hay muchos, muchos más. Forman parte del pequeño pero ilustrativo dossier recogido en el informe ‘Efectos de la (des)información en los hábitos de alimentación actuales. El caso del zumo de naranja’ que el 19 de mayo presentamos en la sede del CGC y que ciertamente mereció una amplia cobertura mediática. Fueron también los titulares que el jueves leyó, para escarnio de los asistentes a la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación, el diputado del Grupo Popular, Javier Folch, quien quiso hacerse eco de nuestra denuncia y logró sacar adelante una Proposición No de Ley en apoyo del sector citrícola e instando al Gobierno a respaldar campañas como la que desde esta organización, con el inestimable apoyo de Zuvamesa y de la Generalitat Valenciana, hemos promovido.

Añadan a esta retahíla de ¿informaciones? Sesgadas, manipuladas, parciales cuando no directamente falsas, el efecto creciente de los llamados foodfluencers . Gente de mayor o menor solvencia -que de todo hay- que revestidos de divulgadores confunden viralidad con veracidad. Es la dictadura del clickbait, que aspira a generar tráfico con contenidos llamativos, a monetizarlos con mensajes que simplifican, polarizan, que generan alarmas gratuitas para expandirse. Porque los análisis, más aún en temas vinculados con la salud y nutrición, que son rigurosos, matizados, basados en datos y en su contexto, no se comparten tanto. Muchos reels de Tik-Tok o Instagram, canales temáticos de Youtube y esos artículos con titulares sensacionalistas buscan confundir entre zumo natural o 100% (sin azúcares añadidos por ley) con otros productos (néctares, bebidas refrescantes…).

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Eso fue lo que denunciamos -a partir de un análisis previo del grupo de investigación ALIMNOVA de la Universidad Complutense de Madrid y de la consultora ZINK, especializada en tendencias de consumo- en aquel informe que tanto pareció escandalizar a algunos. El pecado del zumo parece ser contener el mismo azúcar que el naturalmente presente en las naranjas con las que se exprime. Y reitero que no se puede por ley añadir más o dejaría de ser ‘natural o 100% exprimido’.