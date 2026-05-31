Pistachos: el ‘oro verde’ que revitaliza los frutos secos

El cultivo del pistacho experimenta un ‘boom’ imparable en España. Supera las 80.000 hectáreas sembradas y convierte al país en el líder europeo. Las razones principales de su rápida expansión hay que buscarlas en la alta rentabilidad y márgenes económicos superiores a los de cultivos tradicionales como el olivo, el almendro o la vid. Una vez que alcanza la plena producción (hacia el año 10º o 12º), los ingresos brutos estimados oscilan entre los 7.300 y 8.000 euros por hectárea en régimen de secano y pueden ascender hasta los 13.000 euros por hectárea en regadío. Por eso ha dejado de ser residual para convertirse en el llamado ‘oro verde’. Su rentabilidad se sitúa muy por encima del almendro, el viñedo o los cereales.

Según los últimos datos del Ministerio de Agricultura, la campaña 2025-2026 ha vivido un incremento notable de la producción en los últimos años. De las 8.210 toneladas registradas en 2018-2019 se ha pasado a 42.374 toneladas en la actual campaña. Esta cifra supone un incremento del 73,6% respecto al ejercicio anterior y un 140,7% por encima de la media.

Expotación de pistachos recién plantados, en una imagen de archivo. / FAENZA CAPITAL

Por comunidades autónomas, Castilla-La Mancha encabeza el ‘ranking’ con cerca de 20.000 toneladas, seguida de Andalucía -que prevé elevar su producción un 131% en comparación con la pasada- y Aragón. La Comunitat Valenciana aún está lejos de esos volúmenes, si bien su crecimiento es imparable.

Aunque aumenta la preocupación por la llegada de pistacho de EE UU e Irán a toda la Unión Europea -a pesar de la guerra en Oriente Medio-, el fruto seco gana terreno en varios territorios de la Comunitat Valenciana. La directora general de Producción Agrícola de la Conselleria de Agricultura, Mª Àngels Ramón-Llin, y el secretario general de la Unió, Carles Peris, coinciden al destacar que las zonas con más interés potencial son Utiel-Requena, Alto Palancia, Els Ports, interior de Alicante y algunas áreas de la Vall d’Albaida y la Costera. «Parcelas de secano, terrenos marginales de viñedo, cereal o almendro y explotaciones que buscan diversificación son ideales», destacan desde la citada organización agraria.

Evolución

El pistacho es un árbol que necesita frío de verdad en invierno, calor abrasador en verano, suelos que nadie quiere y prácticamente nada de agua. Es perfecto para gran parte del territorio de interior de la Comunitat Valenciana, aunque tarda años en producir y exige paciencia y planificación. En los últimos 10 años, la superficie cultivada de pistacho en España se ha multiplicado un 3.000 %, lo que posiciona a este país como un futuro líder en producción europea. La Comunitat Valenciana contaba con 244 hectáreas de pistacho en 2025, frente a las 202 del año anterior. Eso representa un alza del 20,8%, uno de los más elevados de España.

El avance del cultivo responde, en buena medida, a la entrada en producción de nuevas plantaciones y a la progresiva maduración de las ya existentes. Así lo explicaba recientemente el consejero delegado de Víridi Horizons, Salvador García, quien considera que la tendencia es claramente alcista. Aunque España continúa siendo un actor de dimensión reducida en el mercado global, el pistacho ofrece oportunidades que trascienden el consumo doméstico. En este sentido, la compañía ha puesto en marcha un laboratorio orientado a potenciar el pistacho como ingrediente industrial. Actualmente, apenas en torno al 10% de la producción nacional se destina a transformación en ingredientes, lo que abre margen de crecimiento en un mercado europeo de pasta de pistacho que ronda las 30.000 toneladas anuales.

Plantacion de almendros y pistachos cerca de Villena, en una imagen de archivo. / ÁXEL ÁLVAREZ

La superficie del pistacho en España experimenta un crecimiento explosivo a diferencia de otros cultivos. Se plantan unas 8.500 hectáreas anuales, impulsadas por su alta rentabilidad y demanda internacional. Actualmente es uno de los cultivos más dinámicos de la agricultura. En la última campaña se superaron las 42.000 toneladas de producción, lo que supone un incremento interanual de casi el 74%. Aunque el crecimiento de plantaciones es similar al de California -líder mundial-, solo del 10% al 30% del terreno plantado está en plena producción.

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Usos culinarios

Entre sus usos culinarios los pistachos son un ingrediente muy deseado en la repostería, especialmente en recetas de Asia y Oriente Medio para elaborar dulces tradicionales. Se emplean para agregar un toque crujiente y un sabor único a pasteles, galletas y otros postres. Su versatilidad se hace evidente en la cocina salada, donde añaden textura y sabor a ensaladas, carnes, aves y pescados. También se han abierto paso en el ámbito de las bebidas, ofreciendo un toque único tanto en opciones frías como calientes. Además, para producir helados y, por supuesto, para tomar como ‘snacks’. Buen provecho.